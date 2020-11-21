想买苹果 M1 芯片 MacBook 先要搞清楚这三件事

过去一周，Apple M1 芯片版的 MacBook Air/Pro 正式发售，网络上的舆论清一色倒向了 M1 芯片这边，媒体曝光的跑分和评测也都表明，搭载着 M1 芯片的 MacBook 拥有着史无前例的强大性能，甚至超过了英特尔这个「老同志」家的 i9 处理器。于是很多人脑子一热，按捺不住了剁手的欲望…… 今天这篇文章就帮大家降降温，让你从个人实际需求出发，搞明白自己到底需不需要一台 M1 芯片的 MacBook。

首要考虑软件生态，而不是性能

选择 M1 芯片版 Mac，首要考虑的是能否适应苹果的软件生态。

如果你是 Windows PC 用户，几乎没有接触过 Mac，那应该先查清楚自己常用的软件是否有 Mac 版本，尤其是很多专业领域的定制软件仅开发了 Windows 版本，这时候肯定不能更换平台。

而如果你是普通大众用户，平时只需要处理一些文案、上网娱乐之类的，那 M1 Mac 绝对值得一试，macOS 最大的好处就是省心，操作逻辑更接近于大家熟悉的智能手机，也不会出现 Windows 里烦人的弹窗广告和猝不及防就冒出的流氓软件。

另一种情况是，如果你的工作环境、工作流程必须使用 Windows 才能更好的与同事协作，那么最好不要选择 Mac，也不要妄想装 Windows，因为目前 M1 版本的 Mac 并不能安装 Windows 操作系统，就算后期通过虚拟机等方式支持，也别忘了 M1 芯片是 ARM 架构的，兼容性会非常差（参考骁龙本、Surface Pro X 等运行在 ARM 架构处理器上的 Windows 笔记本）。

对于 Mac 老用户来说，如果你靠电脑来吃饭，那我也建议继续观望。尽管目前的评测都表明，M1 芯片的跑分远强于旧有的英特尔机型，但由于更换了 ARM 架构处理器，很多软件都需要重新适配或者转制，过程中不免会出现兼容性和性能损耗的问题，这对稳定性要求较高的专业用户可不是什么好事。而至于什么时候入手，等到明年的 MacBook Pro 再说也不迟。

对于需求大众化的 Mac 用户来讲，如果你的预算充足，十分推荐购买！就拿价格同为 7999 元的 MacBook Air 英特尔版和 M1 版来说，后者的性能甚至可以流畅剪辑 4K 视频，而前者的 i3 处理器多打开几个浏览器页面就会卡顿…… 再者，M1 版本的 Mac 还支持很多 iOS 上的 App，可玩性大大增强！

MacBook Air 和 Pro 该选哪个？

很有意思的一个情况是，在 M1 版本的 MacBook 中，无论是 Air 还是 Pro，都搭载了同样的 M1 芯片，就算是最低配的 Air，也才少了一个 GPU 核心，对性能并没有质的影响。所以我们可以理解为，各系列机型中的价格差异只体现在存储规格上，这和 iPhone 的逻辑是一样的。

而至于 Air 和 Pro 该选哪个？我们先简单总结它们的差异，再结合个人需求来讨论。先说大家最看重的性能，在这里我们引用 The Verge 的评测。

▲Cinebench R23 跑分 The Verge 评测

从上图的数据可知，在 Cinebench R23 的跑分测试中，MacBook Air / Pro 的单核性能和多核性能几乎是一样的（前两个对比项目）。

区别在于第三项，也就是持续 30 分钟的性能测试，这一环节中，MacBook Air 的多核性能下降了 30%，而 MacBook Pro 依然保持着很高的水平，造成这种现象的根本原因是 MacBook Air 没有风扇，完全靠机身被动散热，而 MacBook Pro 则能通过风扇排出热量，保证性能持续稳定的释放。

▲Premiere 导出测试 TheVerge 评测

在另一个测试项目中，The Verge 选择用 Premiere 来导出一段 4K 视频。这个环节里，M1 芯片的 MacBook Air / Pro 成绩极为相近，Air 只比 Pro 慢了 11 秒，这说明 8 分钟左右的长时性能释放对 M1 芯片来讲根本不算高负载使用场景，甚至都不需要风扇参与进来，所以两者的性能才能如此接近。

PS：英特尔版的 XPS 13 被无情鞭尸了……

▲MacBook Air / Pro 内部对比 图片来自 iFixit

综上，我们得出结论：如果日常使用，选择 Air 会更好。性能方面，Air 和 Pro 几乎没有差异，而且 Air 的机身还更加轻薄，使用时也不会产生风扇噪音，这就是苹果所追求的优雅。

而如果你经常会遇到长时间高负载的使用场景，比如花半个小时甚至更久渲染一段视频，那带有风扇的 Pro 明显是更合适的选择。

【屏幕差异】除了性能外，两者在其他功能配置上也有一些区别，最显著的是屏幕亮度。MacBook Pro 的屏幕亮度为 500 尼特，要比 Air 高出 100 尼特，但这不必过多纠结，它们都达到了优秀的水准，相比同价位 Windows 笔记本普遍 300 尼特的亮度要领先太多了，更不要说，两者还均支持观感更好的 P3 色域和原彩显示。

【扬声器 / 麦克风差异】Mac 一直拥有着笔记本上最好的扬声器，尤其是 16 寸 MacBook Pro 听感比很多蓝牙音响都要出色，而这次 13 寸的 MacBook Air 和 Pro 在扬声器方面也有一些细节差异，大家可以简单参考下，如果对此没有过高要求，其实同样不必纠结。

【TouchBar】很多人认为 TouchBar 并不实用，也有人觉得它看起来很炫酷，我个人更赞同第一种说法。在笔记本键盘上，物理按键会让我感觉更靠谱，而且这次 MacBook Air 还对 F 功能键做了细微调整，F4、F5、F6 键由启动台、键盘灯 +、键盘灯 - 变成了 Spotlight、听写和勿扰，尤其是 Spotlight 这个常用功能的加入，感觉比以前更实用。

【续航和充电】苹果官方公布 MacBook Pro 的续航时间为可观看 20 小时在线视频，Air 则要少 2 个小时。回归到日常使用，其实两者均能满足一天的工作，除非你是享受着「福报」的真 · 打工人……

而在充电方面，Air 只需要 30W 功率就足够，Pro 则要 61W，所以官方配送的适配器规格也不一样，Air 的适配器体积要比 Pro 小不少。当然了，它同时也支持给 iPhone / iPad 等其他设备快充（PD 协议）。

▲适配器体积对比（以插脚处为参照）

综合以上多方面对比，我们认为 MacBook Air 是更好的选择。而且从产品规划的角度来讲，此次更新并没有更换新模具，想必苹果一定把全新设计的 Mac 放在了明年，相比之下，仅更新了 M1 芯片的 MacBook Pro 13 就不是那么值得推荐了。

怎么买最划算？

首先推荐的当然是官网，你可以在官网上定制更高的存储规格，售后也更有保障，而且还能享受 24 期免息政策。如果你是学生或者老师，别忘了参与教育优惠活动，能便宜小一千块钱。

除了官网外，目前在拼多多、当当网、聚划算等平台也推出了相应的补贴政策，价格与教育优惠后差不多，但售后支持方面要差一些，大多也不支持免息分期。另外，也有一些靠谱的第三方苹果经销商，你可以在他们的渠道享受官网 9 折价格，同时也支持定制更大的存储、可以购买 AC+ 服务。

至于购买时间就一句话，早买早享受、晚买享折扣。