英伟达 RTX 30 系显卡有望支持 AMD 显存智取技术，A U+N 卡性能更强

IT之家 11 月 21 日消息 据外媒 Wccftech，近日英伟达官方人士表示，英伟达 RTX 30 系显卡理论上可以支持 AMD 随 Radeon RX 6000 系显卡发布的 AMD 显存智取技术 SAM（AMD Smart Access Memory），也就是让 CPU 能够直接访问显卡的高速 GDDR6 显存。根据 AMD 官方测试，该项技术能够在 3A 平台上使性能提升最高达 11%。

根据推特用户 GamersNexus 爆料，英伟达显卡同样支持该项技术，他们正在英特尔 CPU、AMD 两个平台进行测试。

据IT之家了解，SAM 显存智取技术技术的开启，需要一项 PCIe 规范包含的功能，名为 Resizable BAR（可调映射块大小）。此前的技术只允许 CPU 访问最大 256MB 的显存；开启该功能后，可以允许 CPU 访问全部显存，消除瓶颈。此外，该技术不仅支持 PCIe 4.0，同样兼容 PCIe 3.0。

有消息称，AMD 正在与英特尔开展合作，其 Radeon RX 6000 系列 GPU 会与英特尔最新的 CPU 及其配套主板实现同样的功能。AMD 的 Ryzen 5000 系列 CPU 也有这样的计划，让英伟达的 Gefore 系列 GPU 引入 Smart Access Memory 技术。AMD 表示，要想从该功能中获得良好的性能提升，还需要进行大量的开发和优化工作。