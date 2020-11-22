简直就是求资源的神器，百度网盘文件收集体验

想要向几十上百个人收集文件，许多人采用的是即时通讯软件或邮箱形式来收集，不过这样整理起来就比较的麻烦。这不，百度网盘为用户准备了一个新的收集文件方法，一起来瞧瞧呗。

什么是收集文件功能

百度网盘为大家新推出的功能就是 “收集文件”功能，该功能隐藏在了百度网盘网页版左侧栏最后一项，点开后就可以根据提示来创建一个收集文件的项目（同时在百度网盘的微信小程序的百宝箱中也有收集文件的入口）。

利用这个功能，用户就可以轻松的向至多 500 人收集文件了。来看看具体任何操作。

图 1 收集文件功能入口

图 2 收集文件

图 3 百度网盘微信小程序入口

收集文件功能怎么用

进入收集文件页面，点击 “开始收集文件”接下来就是设置标题署名，设置有效期（链接有效期最多 30 天），设置人数限制（最多允许 500 人向你发送文件），设置收集文件的类型，还有就是是否自动转存。

以下是各种收集文件类型支持的格式。

文档： pdf 、 doc 、 ppt 、 pptx 、 txt 、 epub 、 docx。 图片： bmp 、 jpg 、 jpeg 、 png。 视频： mp4 、 avi 、 mov 、 mkv 、 rmvb。 音频： mp3 、 m4a 、 aac 、 ogg 、 wav。

全部：支持以上所有格式的文件及压缩包等格式的文件。

需要注意的是自动转存功能，自动转存将自动的把收集到的文件转存到你的网盘中，将占用你的网盘空间。而不自动转存的话，就不会占用你的网盘空间，但是如果对方将该文件在他的网盘中删除了的话，你也就无法查看了。

接下来点击 “完成”后就会自动生成一段收集文件的导语与链接，并且生成二维码。





需要注意的是，在这个页面生成的二维码你可能需要按保存按钮保存大图，因为小编始终扫不出这个页面生成的二维码。



接下来就是等待大家给你发送文件了。不过有个缺点就是，收集的文件里的发件人是经过隐藏处理的，也就是你无法知道是谁发送的，所以让大家在文件名中备注姓名是必须的。

收到链接如何分享文件

对于收到收集链接的用户，可以直接用浏览器进行打开链接，然后登陆百度网盘账号就可以发送文件了，不过用此链接方式分享文件的话，是无法选择本地文件的，只能选择储存在网盘中的文件。（IE 貌似无法正常显示，小编都是改用 Chrome 浏览器才正常打开的。）

对于扫描二维码形式，奇怪的是用百度网盘手机客户端是无法扫描出来的，只能用微信来扫描，扫描后进入百度网盘小程序，登陆账号后既可以分享网盘中的文件，也可以分享本地文件。

总结

怎么样，百度网盘的这个收集文件功能还行吧，你也来试试呗。小编在公司里试了一下，确实方便了不少，就是需要登陆百度网盘账号这个操作拦住了一些人，如果不用登陆账号仅凭链接就能分享文件就更方便了。