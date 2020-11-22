欧洲航空安全局预计明年 1 月批准波音 737 Max 复飞

欧洲航空安全局可能会在明年 1 月份批准波音的 737 Max 复飞，此前研究和试飞表明，这家美国飞机制造商已经修复了导致致命飞机坠毁的故障。

欧洲航空安全局局长 Patrick Ky 周六表示，“所有这些研究都表明，该型号飞机可以恢复正常飞行。”“就我们的情况而言，很可能我们会做出决定，让它在 1 月份恢复。”

日前美国联邦航空管理局（FAA）批准了 737 Max 复飞的最终许可。欧盟的批准将是波音让 Max 重新在美国以外地区运营的努力中的一个里程碑。欧洲航空安全局希望在 FAA 的要求之外采取更多的安全措施。该机构的批准将允许波音重新开始在瑞安航空等主要客户所在的地区交付已经制造好的飞机。

去年 10 月，Patrick Ky 表示，他对波音公司对这架飞机所做的调整感到满意。此前，波音公司在 5 个月内发生了两次坠机事故，导致 346 人丧生，导致波音 737 Max 机型于 2019 年 3 月在全球范围内停飞。

在 737 MAX 危机破坏了 FAA 作为航空安全领导者的声誉之后，欧洲监管机构的支持被视为波音争取全球支持飞机的关键。

欧盟航空监管机构负责人表示：“ 肯定会发生变化的是我们对波音公司的认证方式。 ”他说，这不应该导致更长的认证流程。

Patrick Ky 补充说，欧洲监管机构将对关键安全系统进行自己的评估，并要求在认证过程中提前进行评估。

欧盟批准复飞将使波音能够开始在美国以外地区交付 737 Max，这是向释放约 120 亿美元现金迈出的关键一步，这些现金被用于在全球停飞期间制造的数百架客机。

Patrick Ky 表示：“我们已经开始准备措施，以使其恢复服务”，“在对飞机进行了全面检查，包括试飞之后，我们可以说飞机是安全的。”