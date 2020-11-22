手握千亿美金成世界第三富，马斯克自曝秘诀是 “玩游戏”

11 月 22 日，特斯拉和 SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）已经成为世界第三大超富，净资产超过 1000 亿美元。他最近自曝了成功秘诀，即玩游戏促使其对编程发生极大兴趣，进而走上科技创业之路。

如今，绝大多数人都不认为马斯克是个程序员，他是三家公司的创始人，从事着当今最具挑战性的工程问题，包括：制造价格实惠的超远续航电动汽车、开拓火星以及在最糟糕的城市交通下挖掘隧道。然而，如果马斯克没有学会编程，这一切都不会发生。

这一切都始于马斯克大约 10 岁的时候，当时父亲带他从南非 (马斯克的出生地)去了美国。几年前，马斯克在接受采访时承认：“这真的是一次非常棒的经历，因为所有的酒店都有游戏厅。所以，当我们到达新酒店时，我做的第一件事就是去游戏厅。”

马斯克说：“打游戏非常吸引人，它们让我想要学习如何为电脑编程，我想自己也可以开发游戏。”马斯克曾拥有早期的 Commodore 计算机，并附带了一本手册，解释如何用早期计算机语言 BASIC 编程。他通过阅读手册吸收了这些知识，几乎与他在近 20 年后自学制造火箭时使用的方法完全相同。

12 岁时，掌握了基本编程知识的马斯克开发出了电脑游戏《Blastar》，并以大约 500 美元的价格将其代码卖给了一家电脑杂志。11 年后，他和弟弟创立了 Zip2，这是一家为报业提供城市指南、地图和黄页的公司，最终以 3.07 亿美元的价格卖给了康柏 (Compaq)。马斯克说，Zip2 的大部分代码都是他自己编写的，而且大多是在晚上该软件不被使用的时候。

马斯克利用第一桶金与人共同创立了 X.com，最终成为 PayPal，并于 2002 年以 15 亿美元的价格卖给了 eBay。这笔高调的交易以及马斯克作为 PayPal 最大股东赚取的数亿美元，给他带来了继续创业的资金和知名度，吸引火箭科学家和汽车工程师帮助其制造宇宙飞船和电动汽车。换句话说，当马斯克首次爱上酒店游戏厅的视频游戏时，他推倒了多米诺骨牌，并决定自己开发游戏，这直接导致了他今天取得了非凡的成功。