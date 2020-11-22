造车新势力三强成绩单比拼，蔚来、理想、小鹏谁能剑指特斯拉

随着蔚来公布 2020 第三季度财报，国内三家造车新势力今年三季度的成绩单已经全部交出。

今年，造车新势力经历了冰火两重天，蔚来、理想、小鹏作为跑出来的为数不多的造车新势力企业，已经实现了量产，朝着造车梦更进一步。

回顾整个十月，新能源股风生水起，蔚来、理想、小鹏三家的市值之和已经超过美国三大车企（通用、福特、菲亚特克莱斯勒）的市值之和。不过，11 月 13 日香橼资本做空报告的发布，让这三家美股上市的造车新势力随即遭遇了过山车，被拉入了暂时的 “冷静期”。

自诞生以来，这几家造车新势力饱受过追捧，也经历过质疑，随着第三季度财报的公布，可以在对比中客观的评判他们的业务数据，更清晰的看到这几家造车新势力的经营状况。香橼的做空报告能否站得住脚？这三家造车新势力实际表现又如何？

毛利率均转正，告别 “卖一辆亏一辆”的尴尬局面

2020 年被誉为造车新势力的生死年，而能否实现盈利，则成为了新势力们度过生死年的关键。

随着小鹏汽车公布第三季度财报，显示毛利率首次转正，三家造车新势力整体的毛利率也已经全部为正。毛利率转正，意味着造车新势力告别了 “卖一辆亏一辆”的尴尬局面。

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这是小鹏汽车上市之后的首份财报，也是小鹏首次实现毛利率转正。根据财报数据显示，小鹏汽车第三季度毛利率为 4.6%，而去年同期及 2020 年第二季度分别为 - 10.1% 和 - 2.7%。

小鹏汽车的董事长何小鹏表示：“这主要得益于 P7 交付量的快速上升。”小鹏 P7 是小鹏汽车旗下第二款纯电动车型，定位为该品牌的旗舰款产品，小鹏 P7 更是在市之初就喊出了对标特斯拉 Model 3 的口号。

值得一提的是，理想汽车的毛利率达到了 19.8%，一度接近行业标杆特斯拉，据悉，同期特斯拉的同期整体毛利率为 23.5%。

数据显示，今年的 9 月和 10 月，理想 ONE 已连续两个月拿下国内新能源 SUV 销量榜单第一名。理想 ONE 是理想推出的唯一一款产品，而蔚来、小鹏、特斯拉都旗下都不止一款车型，这也说明了理想的产品竞争力。

从财报中可以看出，理想汽车的毛利提升主要得益于车辆物料成本下降，以及产量提升带来的单位制造成本下降。

蔚来的毛利率在 Q2 实现转正后，第三季度继续攀升至 12.9%。对于毛利率攀升，蔚来 CFO 奉玮在财报后的电话会议上称，主要贡献主要有两点。第一，每车辆的平均销售价格上升了 1 万元人民币，主要因素是三季度销售了更多的 ES8 车型。第二，电池包和 EDS 的成本下降。

控本节流大背景下，蔚来、理想、小鹏毛利已转正，头部玩家已经进入等待规模效应持续放大的阶段。

营收亮眼，但扭亏为盈为时较早

在营收层面，三家造车新势力表现亮眼。

根据财报显示，蔚来三季度总营收 45.26 亿元，同比上涨 146.4%；小鹏汽车在第三季度的总营收达到了 19.90 亿元，同比增长 342.5%。

在 2020 年第三季度中，理想汽车的总营收额达到了 25.11 亿元，其中，汽车销售收入为 24.65 亿元，环比增长了 28.4%。这其中，理想 ONE 销量的递增是有着关键作用。

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众所周知，造车作为重资产行业，注定是一条烧钱的赛道，需要有充足的 “弹药”维持下去，现金流至关重要，新能源汽车亦是如此。

财报显示，截至今年三季度，蔚来账上现金储备为 222 亿元，较二季度 112 亿元翻了一倍。

截至 2020 年 9 月 30 日，小鹏汽车拥有现金、现金等价物、受限资金和短期投资共计人民币 199.98 亿元（29.45 亿美元）。

截至 2020 年第三季度末，理想汽车现金储备达 189.16 亿元，这为其核心技术研发、销售服务网络的拓展奠定了基础。

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值得注意的是，虽然三家造车新势力的毛利率全部转正，营收表现亮眼，但其离盈利还有一定的距离，第三季度财报显示，三家造车新势力的亏损均过亿。

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理想汽车依靠其独特的增程式电动汽车解决方案，在一定程度上控制了成本，亏损幅度较小；蔚来和小鹏作为纯电车的代表，仍然亏损较大。

其中，蔚来三季度净亏损 10.47 亿元，同比收窄 58.5%；小鹏汽车净亏损 11.488 亿元，与去年同期净亏损 7.763 亿元相比，同比扩大。

即使自身造血能力已初显，但整体盈利仍有较长的路要走。

电动汽车的市场前景在近些年来被看好，相关政策和法规也促使了整车企业生产更多的电动汽车，但是一个现实的问题是，很多整车车企并没有从电动汽车的销售中获利。

新能源车辆的生产成本通常比内燃机驱动的车辆成本高，除了少数高档车型，整车制造企业基本上每出售一辆汽车都会亏损，德勤 2018 年电动汽车市场数据分析表明，在今天对于电动汽车的发展模式其实存在更好的选择，从产品和商业模式的角度进行优化将加速行业走向盈利。

交付量攀升，三巨头打法各异

对于造车企业来说，收入的高低往往和整车交付数量呈现正相关关系。

对比第三季度的汽车交付量可以看出，目前蔚来在三家新势力中表现最好，其次是理想，小鹏暂时落后。

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蔚来 2020 年第三季度的汽车交付量为 12206 辆，前三季度累计交付量达到 26375 台，同比上涨 113.7%，今年前 8 月的销量就已超越 2019 年全年。

主打下沉市场的小鹏汽车主要面向中低端市场，但在销量层面却不及蔚来和理想，价格方面的加持并没有让小鹏占据优势。

10 月 1 日，特斯拉举起 “价格屠刀”，宣布下调国产 Model 3 的售价，价格已进入 25 万区间，而小鹏 P7 补贴后售价为 22.99-34.99 万元，二者高度重叠，这也在一定程度上影响了小鹏的销量。

在财报电话会议上，何小鹏表示：“在充足资本支持下，小鹏汽车将继续加强在品牌、销售、充电网络方面的投资，预期在 2020 年第四季度，小鹏汽车的总交付数量约达到 1 万辆。

与蔚来、小鹏的纯电动路线不同，理想汽车采用了增程式电动车的打法，缓解了续航里程的焦虑。但不少业内专家都认为，增程式电动车的技术已经过时，加上理想推出车型的速度太过缓慢，可能会面临销量增长的乏力。

其实，能活下来的新势力，对用户需求和产品概念都有自己的理解。在业内看来，已经跨过万辆交付门槛的蔚来、理想、小鹏下一步需要在企业服务、渠道、资源以及技术领域进行全面比拼，竞赛才刚刚开始，此外，面对 “通杀”全球的新能源汽车头号玩家特斯拉，造车新势力的长征之路依然漫漫。