黄仁勋：反垄断监管有利于英伟达收购 ARM

今年 9 月，英伟达宣布以 400 亿美元收购 Arm 备受关注，且此前的报道中也有提到英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋关于收购 Arm 的看法，称收购 Arm 是 “一生仅有一次的机会”，双方的结合能够催生出一个拥有领先 AI 技术，且同时在各种类型计算设备上都拥有极为广阔分布的企业。

不过对于这一半导体行业史上最大的交易案，业界也有许多反对的声音，Arm 联合创始人 Hermann Hauser 曾表示，Arm 出售给英伟达会是一场灾难，后续发表了公开信，希望英国政府介入停止这项收购或增加约束性条款，甚至建立了 “Save Arm”网站，呼吁更多人阻止这项交易。

Hermann Hauser 的担忧并不让人感到意外，Arm 的手机微处理器市场份额超过 95%，且有着公平开放的商业模式，若出售给英伟达，无法确保是否还能继续其开放性，甚至有同英伟达一起成为半导体行业 “托拉斯”的可能。如今，苹果、谷歌、亚马逊和 Facebook 等科技巨头在反垄断法方面也面临着更多的审查。

▲ 图片源自英伟达

近日，外国媒体 VentureBeat 同黄仁勋围绕托拉斯环境展开讨论，在不改变原意的情况下编译了 VentureBeat 与黄仁勋的交流内容，具体如下：

VentureBeat：在反垄断方面，如今监管机构和国会都在加强对科技巨头的审查，这是否可能在某种程度上影响英伟达对 Arm 的收购？您如何看待反垄断的环境？

黄仁勋：对我来说这没有什么。我们从事的所有业务都是存在非常强大竞争的业务，Arm 拥有的是庞大的客户群，但是在他们想要成长的新市场方面，他们却是弱者，因此完全有理由相信，我们可以帮助 Arm 开拓更多新市场，我们自己也会扩大客户群并增加市场创新。我们的评估是，监管将对该交易非常有利。

VentureBeat：您认为 Arm 可以帮助英伟达变得比以往更加开放吗？

黄仁勋：Arm 和英伟达非常相似，英伟达的体系结构可以在每个云以及每个计算机制造商中以任何形式和大小使用，你可以购买芯片，你可以购买系统，你也可以以每小时 1 美元的价格租用它。我们的平台之所以被广泛采用，就是因为它是开放的，人们谈论甚至逆向工程我们的架构，这非常好。对于通用编程而言，该体系结构可能是除 x86 之外最丰富的可用体系架构。

Arm 也是一样的，他们的体系架构可以提供给任何想要使用它的人使用，这些都是非常相似的，而且我们对向客户提供体系架构的态度也非常相似。

VentureBeat：您是否希望其他公司更加开放并允许你们做更多的事情？例如，Apple 和 GeForce Now 等公司，除非是在网络上，否则他们的云游戏应用程序就不能实现，您如何看待其他公司的开放？

黄仁勋：我们的策略是开放的，有一个开放的平台供所有人使用，只要他们想使用它。大家都有自己的策略，我们的恰好是一个开放平台策略。

VentureBeat：在游戏方面，您觉得现在的 PC 和控制台怎么样？这两者之间正在形成一个有趣的竞争。

黄仁勋：我认为它们不是真正的竞争对手，你能够在 PC 上执行的操作，却不能在控制台上执行，但很好的是所有内容开放人员都必须提高标准。因为控制台是如此强大，大家都在转向光线追踪，这将有利于游戏的发展。

当下人们使用 PC 的方式，让游戏不仅限于游戏，它还用于艺术，用于运动，用于共享，PC 是完成所有这些操作的最佳平台。另外，大家也都会需要一台 PC 进行视频会议，可能会使用到具有 AI 广播和所有功能的 Nvidia GeForce。

VentureBeat：我看到游戏和数据中心是英伟达收益的主要驱动力，您认为在可预见的未来是否继续保持这种情况？

黄仁勋：我认为这两项业务可以持续保持。因为可以肯定的是，这个世界上的所有人有朝一日都会成为游戏玩家。今天只有 10 亿活跃玩家，未来将有 70 亿、80 亿活跃玩家。游戏的增长机会仍然遥遥领先。未来我们将在游戏世界中花费更多的时间，游戏市场的前景广阔。

另一方面，我们也知道 AI 是一种新的软件编写方式，这种软件编写方式将影响每个行业。因为我们现在可以编写以前没有的软件，可以计算我们以前计算不了的东西。例如，谁会想到未来的道路上，可能会有十亿台计算机在行驶呢？谁会想到，将来会有数千台计算机在仓库和工厂中漫游？这些都是新的应用程序，如果没有 AI，这些应用程序是不可能的。

每座建筑物都是 AI，一切都会成为 AI。那将产生大量的数据，更多的计算。因为 AI，计算机行业将变得巨大。编写软件是难题的最后一部分。如果有人可以编写软件，我们可以出售计算机，而现在我们可以让计算机编写软件了，这两个业务是长期的机遇。