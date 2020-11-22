Win10 可选更新：修复资源管理器崩溃、游戏无响应和 USB 等问题

IT之家11月22日消息 据外媒 WindowsLatest，微软最近为 Windows 10 发布了 KB4586819 可选更新，修复了文件资源管理器崩溃，游戏和 USB 等多个问题。

此更新补丁附带了很长的 bug 修复和改进名单。例如，微软表示他们已经解决了当启用名称空间扩展产品时会导致文件资源管理器崩溃的 bug。

换句话说，当用户使用了第三方定制的资源管理器，在搜索框中输入时，文件资源管理器随时会发生崩溃。同样，微软表示他们也解决了文件资源管理器中的 “打开文件”对话框的问题。

Windows 10 KB4586819 可选预览更新也为某些使用音频空间的游戏提供了修复。当音频空间功能被启用时，Windows 10 中的一个 bug 会导致游戏无响应或者鼠标点击没有反应。

此外，该版本还修复了 Windows 在图形设备接口 (GDI)字体句柄将导致某些应用程序出现的意外行为。

微软表示也修复了 USB 3.0 的一个问题。在某些 PC 中，连接到 USB 3.0 集线器（hub）的设备可能会在重启设备时停止工作。要解决这个问题，您需要通过程序断开连接并手动重新重连设备，或者安装 Windows Update 中的可选预览。

值得注意的是，KB4586819 面向的设备只有 Windows 10 1909 版本或 1903 版本。而 20H2 或 2004 版本的用户，微软计划在本月晚些时候或 12 月第一周发布另一个带有相同修复的更新。

IT之家曾报道，微软此前表示，12 月将重点放在安全更新上，并将推出更少的更新。这意味着 Windows 10 下一次的可选更新将在 1 月的第三或第四周发布。

《微软：由于工程师放假，下个月 Win10 将减少更新》