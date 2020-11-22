马斯克的眼里，为什么总盯着何小鹏

马斯克与何小鹏，中美造车新势力的代表人物，在社交媒体上隔空展开了「骂战」。

事由缘起自广州车展上，小鹏汽车宣布下一代汽车将使用激光雷达。有关报道发布在推特上，马斯克发布评论称：「他们有特斯拉软件的旧版本，并没有我们最新的神经网络计算机。」后面又补充了一点：「要明确的是，这只是小鹏汽车的问题。中国的其他公司没有这么干。」言下之意，小鹏汽车在自动驾驶方面抄袭了特斯拉。

随后，小鹏汽车董事长何小鹏发布朋友圈，疑似回应马斯克的嘲讽：「看来昨天我们发布的包含激光雷达的小鹏下一代自动驾驶架构，让西边的某人很不爽，连续用 pigu 发声。我想说的是，造谣早就证明是无法打败任何竞争对手的，明年开始，在中国的自动驾驶你要有思想准备被我们打的找不着东，至于国际，我们会相遇的。」

▲ 何小鹏针对马斯克的嘲讽给出强劲回应|网络

事实上，特斯拉与小鹏汽车一直渊源不浅，特斯拉对于大洋彼岸的同行们，也最「关心」小鹏，咬住小鹏汽车不放。到底因为什么，让马斯克针对小鹏汽车不断发声？

马斯克的「眼中钉」

如果把历史回溯到何小鹏刚开始创业时，特斯拉算是小鹏汽车的启发者。

2014 年，何小鹏创办的 UC 卖身阿里，财务自由；马斯克在同一年对外开放特斯拉的 228 项专利，当时小鹏汽车的成立正是看到了特斯拉专利开放的机遇，何小鹏也投资了小鹏汽车。

有传言说何小鹏见过马斯克一面，激发了何小鹏造车的冲动。但何小鹏本人澄清了谣言，说自己当时给马斯克写过邮件，但是对方没有回复。

事实上，何小鹏一直都非常看好特斯拉，也阐述过自己的逻辑：「我一直坚持认为十年内，智能汽车会有多家市值在 1000 亿 - 10000 亿美元以上的公司，Tesla、苹果都是非常有力的选手，小鹏汽车也会努力早日到达。」

但特斯拉对于小鹏汽车，似乎一直处于警惕状态。2017 年至今，小鹏汽车为自研自动驾驶系统 Xpilot，从特斯拉处挖了不少自动驾驶研发人才，如特斯拉 Autopilot 2.0 的核心打造者之一、特斯拉机器学习团队负责人谷俊丽（现已离职）、前特斯拉计算视觉科学家曹光植等人。

2019 年 3 月，特斯拉状告小鹏汽车剽窃 Autopilot 的代码，并将曾任特斯拉高级工程师、后来跳槽小鹏汽车任感知主管的曹光植等人告上法庭。

小鹏汽车随后发布声明称，在曹光植入职前后，小鹏汽车都没有发现其存在特斯拉所声称的任何可能违规行为。何小鹏在微博上表示，特斯拉用一个怀疑的，民事诉讼，通过打击工程师的方式来进行对小鹏汽车的攻击。

▲ 特斯拉发起诉讼，何小鹏微博澄清|微博

这起诉讼持续许久，特斯拉要求访问包括小鹏汽车自动驾驶源代码的整个存储库，甚至是小鹏汽车高级管理人员的硬盘内容。但地方法官拒绝了这些要求，称特斯拉的请求材料「具有投机性和不确定性」。

到今天为止，诉讼并未对特斯拉产生任何有利的结果。在接受媒体的采访时，何小鹏也称，特斯拉只是试图用这种方式来拖慢小鹏汽车的速度。

后面马斯克不时在推特上评论有关小鹏汽车的消息，2019 年底，在一篇题为「小鹏汽车自研自动驾驶技术让其维持低价」的文章下，马斯克评论：「自主研发」，并附上两个笑哭的表情，心中对那场官司的耿耿于怀跃然纸上。

从 2019 年开始，马斯克在其他社交平台对其余中国的造车新势力很少提及，但小鹏算是个例外。市值四千多亿美金的巨头，为什么要会盯住这样一家市值不足其十分之一的公司？

技术路线一致引发的近身竞争

最核心的原因，是在智能电动汽车的技术路线上，小鹏汽车与特斯拉的思路最相近。

中国的造车新势力当中，小鹏汽车一直坚持的路线与其他家有一定差异化：自动驾驶、车联网等人工智能技术是绝对自研，至于造车部分，电机、电池、底盘等都是集成。

如果说蔚来的标签是「体验」、理想的标签是「产品」，不管人们对小鹏的印象或者小鹏自己的标签都是「技术」。尤其在全自研自动驾驶方面。直到今天，小鹏汽车的自动驾驶策略一直非常激进。今年车展，小鹏汽车宣布量产车型将搭载激光雷达，在智能汽车行业算是一个不小的突破。

▲ 截至目前，只有极少量产车型搭载激光雷达，小鹏打算用它来加强自动驾驶|小鹏汽车

把这三家最近一起发布的财报拿出对比，结果也非常明显。蔚来、理想和小鹏本季度的研发费用分别为 3.35 亿元、5.91 亿元、6.35 亿元。自主研发路线的确要在技术上投入更大。但这种策略也给人们更强的技术感知：在第三季度交付的小鹏 P7 车型中，98% 的用户都选装了 XPilot 2.5/3.0 自动驾驶系统。

硬核「技术玩家」特斯拉，同样对小鹏的技术路线产生了重视。

「软件定义汽车」，这句话在汽车业从少数人相信变成了行业共识，可见软件对于汽车行业的改变足以用颠覆来形容。在其中，公认最难的技术、被誉为「人工智能集大成者」的自动驾驶，占据了核心位置。如果单纯看特斯拉与小鹏汽车的自动驾驶发展路径，量产车型的自动驾驶技术未来 2-3 年内能否取得较好成绩，是两家公司尤其关注的地方，甚至可以说，二者选择了同一路线。

虽然特斯拉与小鹏汽车成立相差 11 年，但在同一条赛道上，时间有时候并不是决定性的因素，尤其整个产业都在快速迭代的时候，小鹏的自动驾驶技术演进很快，正在努力追赶接近特斯拉。

10 月 24 日，小鹏汽车智能日上，其推出的 NGP（高速自动导航驾驶）明显对标特斯拉的 NOA（自动辅助导航驾驶），多家媒体测评后得出结论，在某些测试路段，小鹏的自动驾驶效果比特斯拉还要更好，很显然前者团队对中国的复杂路况和驾驶习惯更为了解。

就从自动驾驶这一点，估计马斯克在未来一段时间也许会继续紧盯小鹏。

不过，对比上文中何小鹏的两次回应，第一次尚且用反问方式发出质疑，最近一次则立下击败特斯拉时间点，小鹏汽车似乎明显越来越自信了。可以预料，这场技术赛跑，还会有续集。