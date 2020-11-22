奇绩创坛陆奇：今年录取创业公司 87% 属前沿技术驱动型，含芯片、传感器、脑机、生物科技

11 月 22 日晚间消息，2020 奇绩创坛创业项目路演活动于 11 月 21-22 日举行。奇绩创坛创始人兼 CEO 陆奇介绍说，今年总共录取了 30 家创业公司，其中 87% 都是前沿技术驱动型企业，包括芯片、传感器、脑机、生物科技等。录取项目的创始人平均年龄 33 岁，最小的 19 岁，且其中 73% 都有研究生或以上学位。

陆奇表示，奇绩创坛在创业营里面重点关注两件事情，第一是加速产品市场的匹配（PMF），第二件事是在创业营中帮助创业公司活得更久。

陆奇谈及创立历史时表示，在去年，基于新的全球格局和中国创新环境，奇绩创坛决定自主独立，成立奇绩创坛，原班人马，初心不变。把 YC 一整套非常完整、独特、有效的加速体系和方法，以更加彻底、更加灵活的方式进行了充分的本土化，可以更高效地服务好中国创业者。

“我们的愿景是共同建立一个繁荣的创业者社区。因为创业非常难，创业者需要长期的、多方位的支持，我们认为最有效的方法就是建立一个社区。”陆奇表示，取名叫奇绩创坛，而不是基金或者资本公司，因为本质上想要做的就是建立一个繁荣的早期创业社区。

陆奇希望，能与社会各方的力量共同打造创业生态。“这样的创业生态在当今全球格局和历史环境下有着特殊的重要性，从战略和投资的角度来讲，核心点是 “中国 + 技术”，这是一个历史性的机会。”

以下为陆奇演讲全文：

欢迎大家参加奇绩创坛首届路演日。今天是我们路演日的第二天，2020 是非常特殊的一年，由于新冠疫情的管理方法，我们把路演日分成两天举行，非常感谢各位在周末能够抽出时间参加我们今天的路演日。

首先，我想给大家简单介绍一下奇绩创坛。奇绩创坛起步于 YC 中国，在座的嘉宾很大一部分在去年的路演日也到过现场。为什么从奇绩的历史开始讲？因为在去年，基于新的全球格局和中国创新环境，我们决定自主独立，成立奇绩创坛，原班人马，初心不变。我们把 YC 一整套非常完整、独特、有效的加速体系和方法，以更加彻底、更加灵活的方式进行了充分的本土化，可以更高效地服务好中国创业者。

我们长期推进的使命是在源头最大化地驱动中国创新，而源头非常重要的一个环节是创业和创业者，所以我们现阶段的核心工作是加速早期技术驱动的创业公司。我们的核心做法就是通过奇绩创业营，像联合创始人一样，和创业者一起手把手解决核心问题。

我们在创业营里面重点关注两件事情，第一是加速产品市场的匹配（PMF），在早期创业，尤其是技术驱动型创业，非确定性最大，但与此同时，它也是创造价值最重要的一个环节。由于结构化的因素，唯一可以提高创业成功概率的是加速迭代，所以我们本质上是一个加速器，帮助创业公司加速迭代，找到产品市场匹配。我们做的第二件事是在创业营中帮助创业公司活得更久。因为在早期的创业过程当中，一个创业团队必须获得各种各样的养分才能活下去。这里面最为重要的一环是融资，今天我们路演的核心目标就是帮助我们奇绩创业营的创业者融到更好的资金，同时也帮助中国的投资机构更好地找到匹配的投资标的。

我们的愿景是共同建立一个繁荣的创业者社区。因为创业非常难，创业者需要长期的、多方位的支持，我们认为最有效的方法就是建立一个社区。我们取名叫奇绩创坛，而不是基金或者资本公司，因为我们本质上想要做的就是建立一个繁荣的早期创业社区。

除此以外，我们希望能与社会各方的力量共同打造创业生态。这样的创业生态在当今全球格局和历史环境下有着特殊的重要性，从战略和投资的角度来讲，核心点是 “中国 + 技术”，这是一个历史性的机会。中国的发展需要用更多的技术来驱动创新，也需要更多的技术原创新，中国也为技术创新提供了越来越多的市场机会，但是真正最有生命力、能够真正领先全球的技术创新，必须要能产生强大的商业价值，而在技术原创新和强大商业价值之间，一个核心纽带就是早期的创业生态。这样的生态在这个历史时刻、这个时间点具有特殊意义。

构建这个生态需要多方的合作。首先需要投资者，包括今天在座的非常出色的中国投资者，也需要企业提供场景、供应链、流量等各方面的支持，同时也需要和高校科研机构去合作开发，把技术的进展转化成产业的驱动力；当然也需要得到政府在政策上、基础设施上更多的引导和支持，同时也需要媒体积极的宣传，今天我们也很高兴有很多媒体朋友参加我们的路演日。

创新创业生态最终的核心主力军是创业者，他们能真正创造未来。今天路演活动的主角就是创业者，我们给大家带来了 30 个非常出色的早期项目的创始人，他们都非常出色：其中 87% 是有前沿技术驱动的创业者，73% 以上有博士和硕士学位，他们平均年龄 33 岁，最小的创业者才 19 岁（00 后）。想要看到中国技术驱动创新的未来，今天就是一个非常好的缩影，今天的路演日大家可以看到人工智能企业和硬件的创新，也能看到芯片、生命科学、能源、卫星等各种各样的前沿技术。最后我们还有两家 A 轮或 A 轮后直投的创业公司压轴登场，其中一家是 Risc-V 芯片，大家都知道芯片的重要性，今天上台的芯片企业毫无疑问是 Risc-V 领域里，在中国甚至在全球范围内技术能力最强而且创新走得非常快的一家创业公司。另外一家企业是在人工智能时代里新的计算和数据平台，未来有强大的产能和创新效益。

今天的路演将分为上、下半场进行。每个创业项目将依次进行三分钟路演。在三分钟里，每一个项目必须把融资核心问题讲清楚：竞争者做什么，我们做什么？为什么我们做得有很高的价值？为什么现在是做这件事情的最好时机？我们怎样能形成长期的壁垒？为什么我们是最能把这件事情做成的团队？我们的进展是什么？每一个项目都把这 6 个问题在 3 分钟之内讲清楚，说实话很不容易，所有的创业团队都花了很多的精力，希望为大家带来非常清晰的介绍。同时我们还准备了三个展厅，提供这些创业项目更详细的信息，包括产品的演示等等。最后，也请大家关注我们的小程序，上面有非常丰富的信息和功能，比如上面有每一个路演项目的具体介绍，投资人可以点赞感兴趣的团队，并一键添加好友，而且，我们今年小程序也尝试引入了更多数字化的能力，用数字化的方法帮助创业团队和投资者快速实现匹配。接下来，就把舞台交给我们的创业者。