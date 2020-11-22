号称「最佳 5G 应用」的 Speedtest 出自一家猫奴公司

当你换了一部 5G 手机，开通了并不便宜的 5G 套餐之后，第一件事而会做什么呢？我猜一定是测速。在 5G 应用的早期阶段，大家的感知还不够强烈，只有测速 app 飞速变化的数值能够带来更多的愉悦感。

在众多测速 app 中，Speedtest 可能是关注度最高的一款。作为一款老牌测速软件，网络上一张张 Speedtest 的测速截图，见证了不同时代网速的进步。

这个彩蛋讲述了一段关于「Ookla」的故事，可以看到它已经于 2013 年离开我们了，彩蛋里写到：「最终，他厌倦了这个世界，遁入虚拟空间。」

解锁彩蛋后，你会获得特殊的 Speedtest 主题，可以把界面变成绿色的猫爪风格。与此同时会在设置界面看到一个「经典复活节彩蛋」的选项（彩蛋套娃？），这是 Speedtest 早期版本的一个彩蛋，同样是关于这只猫的。

在这个复活节彩蛋里，我们可以了解到更多关于 「Ookla」的生活细节，比如它不喜欢被放到袋子里，不喜欢被剃毛等（甚至还有一张剃毛失败的照片）。

在这两个彩蛋里，我们能够感受到 Speedtest 团队对「Ookla」深深的怀念。让它永远生活在自己开发的 app 里，算是一种开发者独有的纪念方式。



猫和互联网世界一直有着很强的连接，甚至有人开玩笑说猫才是互联网真正的赢家。或许正是它比较宅的属性很契合极客们的生活节奏，一不小心「见证」了很多产品的诞生过程。