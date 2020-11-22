Xperia Z3 手机回眸：集索尼之大成，还能和 PS4 多屏协同

在消费电子领域，索尼可以称之为「邪教般」的存在，每当我们谈起它时，总会脱口而出那句经典的口号——「索尼大法好」，它象征了索尼在用户心中超然的地位。当然了，这背后是索尼对先进技术的执着追求，以及对工业设计的极致理解，要知道就连乔布斯都曾是它的迷弟。

而作为众多黑科技创造者，索尼自然缺不了一些其他厂商望尘莫及的技术。几年前，曾任索尼 CEO 的平井一夫提出了「One Sony」的口号，他希望把索尼这些强大的技术整合到一起，来打造体验最好的 Xperia 系列手机，本期极客博物馆就收到了一位粉丝寄来的 Xperia Z3，这也是一款在 One Sony 战略下打造的旗舰级手机。

特立独行的索尼设计

作为索尼设计之下的旗舰手机，Xperia Z 系列自诞生起就有着标志性的独特外观，在 Z3 发布的一年前，第一款 Xperia Z 定下了前后纯平玻璃 + 金属中框的大基调，而 Z3 作为系列第四款机型，依然沿袭了这种风格。它的整体造型方正硬朗，息屏状态下，前后两面的纯平玻璃让机身一体性大大增强，看起来质感十足，最让人感叹的是纤薄的机身，厚度仅有 7.3mm，比最近发布的 iPhone 12 系列还要薄。

与此同时，摄像头也做到了与机身齐平，没有一丝丝凸起。不得不说，在被「奥利奥」、「浴霸」、「麻将牌」这种多摄手机强行扭转审美后，回过头来再看看当年单摄的 Xperia Z3，你会发现摄像头只是机身上的一个小点缀，低调内敛，真是让人赏心悦目。

中框设计是 Xperia Z3 与前几代不同的地方，虽然整机第一眼看上去棱角分明，但那其实是机身 R 角过小造成的错觉，如果仔细观察后，就会发现 Xperia Z3 的中框实为弧面设计，想必是前几代的平直边框容易造成硌手的不良体验，所以便在 Z3 上做了改进。实际上手后的握持感确实也不错，再加上机身重量仅有 152g，给人感觉轻盈又不失质感。不过中框上的开孔和按键很多，摸着不是很舒服，观感上也没那么讲究了，但这些开孔和按键恰恰也反映出日系手机区别于其他手机的最大特点——实用至上。

Xpreia Z3 的机身左侧，由上至下分别是 micro USB 充电口、磁吸充电口和手机挂绳孔，机身右侧则为 TF 卡槽、Nano-SIM 卡槽、圆形电源按键、音量按键和物理快门按键，机身顶端还有那个年代还没取消的 3.5mm 耳机孔，底端就什么都没有了。按理来说普通手机只要电源键和音量键就足够了，但 Z3 还多了挂绳孔和物理快门键，而圆形的电源键也采用了不同的材质和色彩，这可能就是日系产品实用主义的体现吧。另外，据说电源键的设计灵感来自于机械手表的表冠，可能索尼觉得这样就能在手机上凸显出机械手表式的高端精致了，只是我们手中这台伊拉克成色的已经不再辉煌。

值得一提的是，机身上的很多接口都被防尘盖封起来了，并且内部也设有防尘防水胶圈，这是因为 Xperia Z3 是一部三防手机，防尘防水等级达到了 IP68 级别，整个机身只有 3.5mm 耳机孔裸露在外，不过内部也有防水涂层，所以你完全可以在水管下任性冲洗，或者是泡水里拍照装 X，正好这个时候，物理快门键就能发挥作用了，而且这颗快门键和相机一样是两段式的，轻按可以对焦、按下即可拍照，这种设计在当时其实已经不多见了，而直到今天，它还存在于索尼手机上，这种固执的坚持也体现了实用主义的理念。

中框上还有一个小细节，我们可以发现 Xperia Z3 的中框并不是连在一起的，四个边角分别有四颗小球把它分割开来。这四颗小球为复合塑胶材质，这样设计是为了增强手机的抗摔性，因为手机在跌落时边角最易着地，采用柔韧性更强的复合塑胶可以起到很好的缓冲作用，只是在美观度上会有所牺牲，尤其是这四个小球的颜色和金属中框还不一致。当然这又是实用主义的妥协了。

「One Sony」指导下的 Xperia

索尼是一家以技术为导向的公司，无论是在影音方面、还是影像方面，都有着数不尽的黑科技，所以当平井一夫计划把这些黑科技融入手机、并提出「One Sony」的概念时，别说索粉了，就算路人都觉得 Xperia 一定能成。

索尼 Xperia Z3 于 2014 年 9 月发布，为了帮大家更好的回忆起来，同期发布的手机还有 iPhone 6 和小米 4。Xperia Z3 搭载了当时旗舰级的 SoC 骁龙 801，存储方面配备了那时主流的 3+16GB，当然也支持 TF 卡扩展，而在屏幕方面，5.2 英寸是兼顾握感和观感的黄金尺寸，同时屏幕上还加持了索尼电视独家的画质引擎，最出色的是相机参数，在那个大家都是 1300 万像素的年代，Xperia Z3 却配备了一颗 2070 万像素的「G 镜头」。这些豪华的硬件足以说明它的旗舰地位，也是索尼尖端技术的体现，当然 4999 元的售价也非常高端。

我们来重点说一下拍照和影音表现，这也是最能体现「One Sony」的功能点。

拍照方面，Xperia Z3 后摄旁的「G」字标足以证明它不俗的硬件规格，毕竟这不免让人想到索尼微单上的 G 大师镜头。Z3 上的这颗传感器拥有 2070 万像素，尺寸为 1/2.3 英寸，ISO 感光度最高可达 12800，而同期的安卓旗舰普遍为 1300/1600 万像素，iPhone 6 则为 800 万像素，虽然像素多少并不能决定画质好坏，但不管实际效果如何，至少索尼在硬件参数上做到了全面领先。

而在显示方面，索尼电视中的 X-Reality 也下放至 Xperia Z3 上，另外还提供了超逼真模式，可以让照片和视频的色彩更丰富。音效方面，Xperia Z3 拥有自家的 Hi-Res 小金标认证，要知道那时候的小金标，营销意味还没现在这么重，Xperia Z3 在这方面也下了番功夫，它将索尼音频产品上的醇音技术和 DSEE HX 数字增强技术融合进来，其中 DSEE HX 可以把有损音乐损失的高频部分用算法进行补充，所以就算用户听一些非 Hi-Res 品质的音乐，也可以通过这些技术获取更好的听感。

除了对手机赋能外，One Sony 的策略还体现在与 PlayStation 4 的联动上，用户可以把 Xperia Z3 与 PS 4 和 DualShock 手柄连接，这样手机便可以充当显示屏，用户不必一直被绑在电视前，完全可以随时在手机上继续电视里没完成的游戏，按现在的说法来讲，这有点像「多屏协同」功能。当然了，这也是索尼将自身技术资源与手机相结合的成功案例。

偏执狂的失败

Xperia Z3 虽然拥有着顶尖的硬件规格和出色的工业设计，但用户体验却非常糟糕，尤其是国外 Android 厂商谜一样的系统设定让索尼展现得淋漓尽致，它完全照搬了 Google Android，没有半点自己的思考，尽管我们手中这台已经更新至 2016 年的 Android 6.0 版本，但它依然和原生 Android 一样，完全不符合国内用户的操作习惯。

而在硬件优化方面，这也是索尼手机一直以来的痛，尽管它配备着顶级的屏幕、出色的 CMOS、但在软件优化上却没能发挥出最大优势，而索尼各个部门拿出的独门黑科技，更多时候像是没有思考的硬件堆砌，而不是用户真正需要的体验。

在 2014 年，你依然可以把 Xperia Z3 当作一部优秀的旗舰机，但在那个市场充满变数的背景下，手机间的竞争即将从硬件攀比转向用户体验上来，而索尼在这方面几乎是一片空白，它似乎也没有意识到自己的薄弱，依然偏执的坚持自己的想法，即便那并不是大众真正想要的。彼时，华米 OV 四大头部的格局已经初显，而一味追求「黑科技」的索尼似乎还没有意识到新时代的来临。