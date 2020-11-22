风格更加统一：Win10 全新 UI 界面将于 21H2 更新中亮相，文件资源管理器大改

IT之家11月22日消息 据外媒 Win Central 报道，微软可能将于 2021 年的21H2更新中，对 Windows 10 的 UI 界面进行大改，设计风格将更加统一，对更多系统应用使用微软的 Fluent Design 设计语言。目前 Windows 10 最新的 20H2 版本中，许多内置 UWP 应用已经采用了该扁平化的设计语言，但是用户最常用的 “文件资源管理器”却依旧保留着旧版 Windows 的影子。



在泄露出的一组照片中，资源管理器左侧目录采用了浅灰色的底色，图标整洁干净。右键上下文也有着巨大的变化，与开始菜单的风格一致，采用毛玻璃底色，采用统一的黑白图标并且字体更大。网页版OneDrive也采用了扁平化的风格，图标重新设计。

自带应用日历、图库、绘画以及浏览器应用的界面也得到了更新，开始界面也增添了毛玻璃效果。

此前IT之家微软自曝 Win10 现代文件资源管理器 ，曾曝光一张新版资源管理器的界面，但该更新迟迟没有推送。

据IT之家了解，此前开发者 Insider 通道能够获取新的 PRE_RELEASE 更新，但此前微软剔除了该更新，将 Insider 通道迁移至 FE_RELEASE 分支，也就是21H1更新的提前预览版。但结果显示该分支几乎不包含任何新功能，也就意味着 21H1 版本可能不会带来新的 UI，因此外媒 Win Central 推测，Windows 10 的重大更新将于 21H2 到来。