（原标题：谷歌相册不再免费无限容量！你可知它曾经多逆天）

最近，一条让很多 Google 粉丝伤心的消息传来了——Google 相册宣布不再提供免费的无限空间。

Google 宣布，从明年的 6 月份开始，Google 相册取消了免费的无限空间，取而代之的是付费购买相册容量。一代神器 Google 相册，从此少了一个独步世界的卖点。

▲ Google 相册不再提供免费无限容量

很多国内的朋友由于客观原因，并没有接触 Google 相册这一神器。毫不夸张地说，这是一款相当逆天的产品，即使放在 Google 旗下众多出类拔萃的产品当中，它也算得上是超群绝伦了。

那么 Google 相册到底有多逆天？为什么 Google 会取消它免费无限容量这卖点？

Google 相册：云相册的革命之所以笔者对 Google 相册有如此高的评价，是因为很多当前大家耳熟能详的功能，其实都来自于 Google 相册。

Google 的前身是 Google + 的照片功能——就是 Google 做得最失败的那个社区。而 Google 相册，算得上是 Google + 最有价值的遗产了。从最失败的产品中诞生出最成功的产品之一，不得不说有时候世界很奇妙。

Google 在 2015 年的 I/O 开发者大会上公布了作为独立产品的 Google 相册，掀开了云相册发展的新一页。

首先 Google 相册首次引入了自动分类的功能，而这也打响了云相册利用 AI 管理照片的第一枪。利用人工智能技术，Google 在云上识别照片内容后，可以自动把照片分类为风景、建筑、人物、食物等等类型，这一切都不需要用户干预。

人们发现，原来在找照片能这么简单，用文字搜索就可以关联到正确的图片内容。这功能目前很多手机厂商都有在用，例如 MIUI 相册等，但当初 Google 相册首次推出时，的确是独步天下。

▲ 这种用 AI 识别照片内容的技术，是 Google 率先在云相册中推广的

Google 相册的 AI 不仅能对照片内容进行识别分类，而且还可以自动整理照片、生成相册乃至修正照片的错误，甚至还能调整照片效果。每当到了纪念日之类的特殊日子，Google 相册还会展现 AI 自动拼接的小视频，这种贴心的功能是传统的云相册所没有的。

▲ Google 相册中的自动视频制作功能

其次，Google 相册在容量方面非常大方。它提供了原尺寸和压缩后的高画质两个规格，来备份照片到云上。如果选择的是 “高画质”，那么备份的容量是无穷无尽的，而且是免费提供。

▲ 如果使用 “高画质”，那么 Google 相册可以提供免费无限容量

Google 照片的这个 “高画质”规格，尽管照片会经过压缩，但其实规格一点都不低，Google 采用 Webp 格式对照片进行压缩，相比传统的 JPEG，画质要高得多，基本看不出和原张有什么区别。而 “高画质”规格的照片尺寸也足够大，图片最高规格是 1600 万像素，视频则是 1080p。

对于普通用户，这已经能满足日常照片的备份需求，Google 相册就相当于一个无限容量的照片存储池，时至今日仍未有同类产品能与之比肩——直到 Google 现在宣布要取消这一卖点。

为何 Google 相册要取消免费无限容量？

Google 相册引入的 AI 管理、无限容量特性，不仅让用户受惠，对 Google 自身，也尤为意义重大。

·Google 相册提供了无穷无尽的 AI 机器学习素材。Google 相册的卖点在于 AI，但 AI 是需要燃料的。要让 AI 变得聪明，用于 AI 神经网络机器学习的素材，自然也越丰富越好。

Google 相册无限容量这一策略，让人们将数量极其夸张的照片上传到了 Google 服务器，Google 可以利用这些照片，进一步训练 AI，让 AI 的计算更加精准，这也是为何即使市面上也出现了其他 AI 云相册，但 Google 相册依然能保持 AI 更智能、更精准优势的一大原因。

▲ 除了 Google 相册，Google 也通过其他途径提高 AI 识别图像的能力，例如 reCAPTCHA 验证码

·Google 相册普及了 Webp 图片格式。就如前文所说，和 JPEG 格式相比，Webp 画质更高，同时提供了更小的体积，对比 JPEG 其技术优势非常明显。然而 Webp 的普及率，远远不能和 JPEG 相比。

Google 相册的出现，大大推动了 Webp 的普及进程——在 Google 相册中备份的照片会被转换成为 Webp 格式，人们将这些照片分享到其他地方也好，下载到本地硬盘也好，都会实际上推广了 Webp 的应用。时至今日，Webp 的流行程度已经远胜从前，国内的微信朋友圈等互联网服务，也全面投奔向了 Webp。

Google 相册能带来这些积极意义，和无限容量的免费存储空间是密不可分的。但为何 Google 要取消这一政策？这和 Google 业务的发展其实是息息相关的。

首先，提供免费的无限容量相册空间，是需要付出巨大成本的。尽管 Google 相册会将图片压缩成为体积更小的 Webp 来存储，但仍架不住海量的数据。据 Google 的说法，Google 相册存储了超过 4 万亿张照片，每周有 280 亿张新照片和视频被上传，这无疑会造成巨大的负担。

▲ Google 自身解释政策变化的原因——照片数量太多了

其次，Google 相册的目的已经达成。Google 相册已经提供了足够多的图像数据，供 AI 训练，更多的图像数据也只是重复。而 Webp 图像格式也已经普及到了 Google 旗下的各项服务当中，Google 相册对于 Webp 的推动力已经达到最大，Google 用无限容量来吸引人们提供 AI 数据和推行 Webp 的意义已经不大。

最后，Google 需要推行自己的 “Google One”收费服务。Google 在 2018 年推出了综合性的云存储收费方案 Google One，售价为 100GB/1.99 美元 / 月，服务可以覆盖 Google Drive、Google 相册等等领域。但由于 Google 相册一直提供免费的无限存储，因此 Google One 一直没有相册存储服务这一块增长点。显然，Google 想要改变这一状况了。

▲Google 新推广的 Google One 存储服务

简而言之，Google 相册已经出色完成了 AI 数据积累、Webp 推广的任务，在 Google One 走向历史舞台的现今，Google 相册转型为 Google 盈利的动力，时机恰到好处。

总结

从 Google 相册收费策略的转变，我们可以一窥 Google 这家互联网巨头，是如何出色运用互联网思维，让自己的服务变得更有价值。无论如何，Google 相册仍是世界上最好的云相册服务之一，目前国内也有不少云相册服务，质量和 AI 算法也相当不错，希望它们也可以有出色的表现吧。