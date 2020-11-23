微软 Surface Duo 仍准备在美国之外的市场发布

IT之家11月23日消息 外媒 WindowsLatest 援引熟悉微软开发的消息人士称，Surface Duo 仍有望在欧洲等市场推出，微软已与英国的移动运营商保持联系（正在进行磋商）。

IT之家了解到，微软双屏手机 Surface Duo 于今年 8 月推出，微软此前计划在明年初将 Surface Duo 推向美国以外的市场。

此外，微软 Surface Duo 已在日本（亚洲），英国（欧洲）和加拿大获得相关认证。

虽然 Surface Duo 已经在日本获得了认证，但目前仍不清楚明年初的微软是否有将这款设备推向日本或亚洲其他市场的计划。

目前来看，微软 Surface Duo 至少将在 2021 年初面向欧洲市场推出，如果该产品符合预期，微软将考虑更多市场的扩张计划。

微软 Surface Duo 凭借其有趣的双屏设计、强大的铰链和令人印象深刻的多任务处理体验给美国用户留下了深刻的印象。当然，该手机并非完美的，也有部分用户反馈称遇到了硬件问题，包括铰链和充电接口的问题。

众所周知，Surface Duo 是微软的首款 Android 手机，具有两个 5.6 英寸的屏幕，可合并为一个更大的 8.1 英寸显示屏。微软使用具有康宁大猩猩玻璃保护的 PixelSense Fusion 显示器，并且将其通过铰链固定在一起，称为 “革命性的 360 度铰链”。

与三星的第一代或第二代 Galaxy Fold 折叠屏手机不同，微软 Surface Duo 展开时只有 4.8 毫米厚，是 “市场上最薄的移动设备”之一。当它折叠起来或放在口袋里时，Surface Duo 大约有 9.6 毫米厚。

此外，具有 Android 11 底层更新的 Surface Duo 也正在准备中，但不清楚微软计划何时推出。