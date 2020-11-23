三大运营商十月份运营数据分析：5G 套餐用户增长势头依旧迅猛

近日，三大运营商 10 月份的运营数据悉数出炉。

移动业务方面，中国电信延续了前几个月强劲增长的势头，10 月份新增用户数依旧排名第一。在 4G 业务上，中国移动当仁不让，10 月份新增 4G 用户数成功甩开中国联通，位居当月新增数榜首。宽带业务毫无悬念，中国移动新增用户数比联通和电信之和还多。5G 业务方面，中国移动和中国电信齐头并进，值得注意的是，中国联通仍未公布 5G 用户数量。

移动用户新增数齐下滑 5G 业务有看点

数据显示，10 月，中国移动的移动客户数净增 16.3 万户，累计达到 9.46344 亿户。中国移动 5G（套餐）客户数净增 1520.1 万户，累计达到 1.28793 亿户；中国移动 4G 客户数净增 426.9 万户，累计达到 7.73784 亿户；有线宽带用户净增 289.5 万户，累计达到 2.07108 亿户。

10 月，中国电信移动用户数净增 81 万户，移动用户数累计 3.5016 亿户。有线宽带业务方面，当月，中国电信有线宽带用户数净增 102 万户，有线宽带累计用户数 1.5777 亿户。当月 5G 套餐用户净增 706 万户，5G 套餐用户累计 7186 万户。

在移动业务方面，中国联通移动出账用户 10 月净减 14.8 万户，累计达 3.09 亿户，移动出账用户本年累计净减 944.1 万户。其中 4G 用户当月净增 212.8 万户，累计达到 2.69 亿户，4G 用户本年累计净增 1481.1 万户。在固网业务方面，中国联通固网宽带用户 10 月净增 52.3 万户，累计达 8708.1 万户，固网宽带用户本年累计净增 360.3 万户。

从数据上来看，和 9 月份相比，10 月份，三家运营商的移动用户数都出现了明显下滑，尤其是中国联通，新增用户数又一次出现负数。中国电信的新增用户相比 9 月份几乎 “腰斩”，但需要特别说明的是，在其他两家运营商移动用户持续流失数月的背景下，中国电信的新增移动用户仍旧是三家中的第一名。4G 用户方面，中国电信不再披露 4G 用户数据，中国移动新增用户是 9 月份的两倍，而中国联通出现小幅度下滑。宽带用户上毫无悬念，中国移动居用户净增榜首。

在最有看点的 5G 新增上，中国移动和中国电信延续前几个月的新增势头，分别净增用户 1520.1 万、706 万，按照这一趋势，中国移动的 5G 套餐用户有望在下个月突破 1.3 亿。

运营商 “秋收”5G 用户

秋天是收获的季节，在经历了上半年快马加鞭的建设 5G 网络之后，下半年，运营商迎来了 5G 收获期。

5G 用户最多的中国移动在网络建设方面已经建成全球最大的 5G 精品网络，覆盖全国 340 个城市。到今年底，中国移动将突破 30 万站的 5G 建设计划，建成超过 35 万座 5G 基站。

与此同时，中国移动引入 5G 独立组网，大量基站正逐渐有序地切割到 SA 模式，提供新架构设计、新技术基础和新服务能力。到今年底，中国移动将全面建成全球最大的独立组网 5G 网络。

终端是拉动 5G 用户新增的最佳途径。中国移动表示，其 5G 终端销售量去年是 5000 万台，今年已经超过 8500 万台，年底超过 1 亿台将使板上钉钉。中国移动的 5G 终端先行者产业联盟截至目前已经推出了 20 余款 5G 芯片，五大品牌覆盖了高中低全价位段；推动并支持多模多屏多形态，推出 139 款 5G 手机，5G 手机价格已经突破了千元门槛；推出了 200 多款 5G 行业终端，覆盖了智慧工厂、智慧校园、智慧医院等 15 个重点细分行业，并正在推动近百个行业应用的落地。

就中国电信而言，其目标是在 2020 年实现 5G 套餐用户数净增 8000 万户。中国电信 5G 发展势头迅猛与其加大创新力度，加快 5G 规模商用，拓展综合信息服务密不可分，在多举措的助推下，中国电信 5G 用户不断增长，实现强劲发展。截至目前，中国电信累计开通超过 32 万个 5G 站点，覆盖 300 多个城市，已建成全球最大的共建共享 5G 网络。

由于中国联通一直未公布其 5G 数据，因此在这里不做分析。数据显示，截至 10 月底，中国联通已累计开通 5G 基站 33 万站。到今年年底，中国联通 5G 基站规模预计将超过 38 万个，将覆盖全国所有地级市城区。5G 共建共享带来了覆盖加倍、速率加倍、体验加倍，平均下载速率达到 900Mbps，部分 200MHz 带宽热点区域下载峰值速率达到 1.7Gbps。从建网规模和质量上来说，中国联通的 5G 用户数大概率不会让外界失望。