美版拼多多 Wish 冲刺 IPO，此前被投资者担心过度依赖中国市场

据报道，电商平台 Wish 的母公司 ContextLogic 上周五在美国提交了上市申请。

在此之前，游戏软件公司 Roblox，以及 DoorDash、Airbnb 和 Affirm 等公司都在过去一周中提交了上市申请。这意味着，这 5 家公司的股票都将在 12 月初至 12 月中旬，即假日季到来之前上市交易。

Wish 提供移动电商平台。该公司的主要业务运营位于中国，但正在开拓北美和欧洲市场。上市申请显示，Wish 去年的营收增速较 2018 年大幅下降，从 57% 降至 10%，但今年前 9 个月回升至 32%。这表明，新冠病毒疫情正在推动更多人进行网购。

Wish 成立于 2010 年，平台上提供各种打折商品，包括廉价的家居用品和服装，以及电子产品和玩具。许多商品的价格只要几美元，因此吸引了中低收入消费者。这些消费者看到，Wish 平台上的商品价格比亚马逊等大平台更实惠。

此前，非公开市场对 Wish 的估值达到 112 亿美元。Wish 能够确保价格较低是因为大部分商品都从中国采购。Wish 没有详细说明，50 多万卖家中有多少来自中国。Marketplace Pulse 此前估计，Wish 平台 94% 的卖家来自中国，其余 6% 来自美国、英国、加拿大和印度。

一些投资者担心，Wish 过度依赖中国市场。Wish 的招股书显示：“由于中国的商家能够以有竞争力的价格销售优质商品，我们平台最初专注于拓展中国的商家。过去 10 年，中国是全球最大的商品出口国。”

在亚马逊和沃尔玛的平台上，中国卖家的占比也在提升，但两家公司并没有像 Wish 一样高度依赖中国商家。Wish 的招股书也列出了与此相关的业务风险。例如，今年第一季度，由于疫情爆发，造成了 “商品生产和供应的中断”，Wish 的平台营收同比下降 8%。不过第二季度，Wish 的业务出现反弹，增长了 67%。而第三季度，由于 “全球物流网络受到影响”，增长放缓至 33%。

Wish 表示，已经在采取措施，推动商家的多元化发展。去年，其平台增加了更多来自北美、欧洲和拉美的商家。自 2019 年以来，美国商家数量增长了 268%。

Wish 也在投资自身的物流服务，并与第三方快递合作推动跨境物流。另一方面，Wish 也在发展自有品牌。这些产品由 Wish 生产或批量采购，随后在自己的平台上销售。

据英国金融时报报道，目前其目标以 250 亿至 300 亿美元估值挂牌。媒体称有投行最初预计其以 400 美元估值上市。