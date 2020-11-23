世界互联网大会 & 互联网发展论坛今日在乌镇开幕

IT之家11月23日消息 今日上午，以 “数字赋能 共创未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题的世界互联网大会 • 互联网发展论坛于 11 月 23 日至 24 日在浙江乌镇举行，现已正式拉开帷幕。

11 月 23 日的主论坛将围绕 “数字经济与科技抗疫”“科技发展与创新驱动”议题，聚焦全球网络空间发展新热点和新趋势。

IT之家了解到，同期还在举办世界互联网领先科技成果发布活动、“互联网之光”博览会、“直通乌镇”全球互联网大赛等活动。

“互联网之光”展示人工智能、云计算、大数据、区块链、5G 等领域数字新技术、新成果、新产品、新应用，着力开展产品展示、技术交流，打造数字经济产业合作交流的重要窗口。阿里巴巴、华为、腾讯、Baidu 等 130 家知名企业和机构将亮相展示最新的前沿科技成果。

国家互联网信息办公室副主任赵泽良介绍，“今年的论坛有 3 方面的新变化。”：

一是办会形式有新创意，取消举办第七届世界互联网大会，改为以世界互联网大会组委会名义举办 “世界互联网大会 · 互联网发展论坛”；

二是论坛规模有新调整，疫情背景下，现场参会嘉宾、分论坛数量和会期较往年均有调整，论坛 “小而精”“新而活”；

三是参会方式有新设计，以 “线下 + 线上”形式开展各项活动，在乌镇设置实景会场，无法到现场的嘉宾将线上参会。

赵泽良还表示，“受疫情影响，今年到现场参会的嘉宾人员规模可能有限，我们将充分发挥互联网的传播优势，让更多的人通过互联网来参与。