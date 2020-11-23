合肥将打造首个量子计算创新创业平台

IT之家11月23日消息 据《合肥晚报》报道，合肥市公共资源交易中心表示，合肥将打造全市首个量子计算创新创业平台。

合肥首个量子计算创新创业平台将面向多行业用户，推出针对量子计算的学习、实验、开发、应用一整套解决方案，为广大创新创业者解决更多实际问题，促进生产要素合理流动和专业化分工，促进量子科技产业实现可持续发展。

IT之家了解到，量子计算是基于量子力学的新型计算方式，理论上具有经典计算无法比拟的巨大信息携带和超强并行处理能力。我国目前的参与者以科研机构和高校为主。

除此之外，2019 年 12 月 12 日，全国首个量子计算产业联盟本源量子计算产业联盟 OQIA 在合肥高新区正式揭牌。该联盟表示已同清华大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学、中国海洋大学等高校在量子计算的科研教育方面展开合作，并与哈工大机器人、中船重工、中科类脑、问天量子等跨行业用户共同探索量子计算应用场景。

近年来，量子计算技术集中爆发，为量子计算产业化发展带来了更多可能性。

2017 年 12 月，美国 IBM 公司率先迈出产业化探索步伐，成立 IBM Q Network，致力于通过产业合作的方式，推进量子计算在工业和科研领域的应用。

随着我国业界越来越关注量子计算技术和其他高科技产业的发展，相信我国必将在这一领域拥有长远而丰厚的成果。