特斯拉工厂不必遵守居家令

本周加州州长发布新的新冠抗疫命令，不过加州卫生部认为特斯拉员工是加州 “不可或缺的工作人员”，所以给予特斯拉豁免权。也就是说特斯拉位于加州弗里蒙特（Fremont）的工厂可以像之前一样运行。

从周六开始，新命令将会影响加州大部分居民。根据命令加州将会宵禁，非必要工作和聚会在晚上 10 点至早上 5 点必须停止进行。媒体问加州卫生部宵禁会给特斯拉员工造成怎样的影响？加州卫生部回应称：“特斯拉员工不必遵守禁令，因为他们是必要工作人员，加州将制造业工作人员视为必要劳动力。”加州将 7 个制造行业视为必要行业，当中包括 “交通设备制造产品”行业。

特斯拉弗里蒙特厂建在阿拉米达县（Alameda County），在加州发布的指导方案之上阿拉米达县可以再度发布限制令，但它到目前为止并没有这样做。

11 月 16 日阿拉米达县卫生部曾在声明中表示，新冠病例和入院治疗病例激增，阿拉米达县已经处于 “紫色”防疫等级，这是最高等级。声明还说，随着状况恶化，阿拉米达县为了阻止病毒扩散可能会进一步加强限制。

此前，因为加州的封锁措施仍在生效，在当地卫生官员在今年 5 月宣布特斯拉工厂无法重新开业后，马斯克曾 “威胁性”宣布特斯拉总部 “将立即迁往得克萨斯州或内华达州”。

根据 CrunchBase 的一份报告，在 2020 年上半年，许多初创企业以及一些大公司都已离开加州迁往德克萨斯州的奥斯汀。

特斯拉目前在加州旧金山湾区约有 2 万名员工，在生产 Model S、Model X、Model 3 和 Model Y 的加州工厂有 1 万名员工。

由于特斯拉将于 12 月 21 日被正式纳入标普 500 指数，指数基金正在争相把特斯拉加入自己的投资组合。上周四特斯拉盘中一度涨至 508 美元，创下 52 周新高。特斯拉在上周累计上涨 20% 左右，市值达到 4641 亿美元。