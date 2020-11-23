Linux 5.10-rc5 测试版发布：仍有许多 Bug 待修复，预计年底前推出正式版

IT之家11月23日消息 根据外媒 phoronix 报道，Linux 内核于 11 月 22 日发布 5.10-rc5 版本，同时更新了 5.9.10 正式版。尽管上周已经推出了 5.10-rc4 版本，仍有许多 Bug 待修复，但最新版本依旧按期推出。

新版本带来了 AMD“Arcturtus”(大角星) 显卡的正式支持，该系列显卡的第一个型号为 AMD Instinct MI100，这是针对服务器市场的高端运算显卡。

此外还有针对 Stress-ng 性能降低多大 70% 的修正，回归到之前的稳定版。针对 IBM POWER9 L1d 处理器缓存刷新的漏洞也得到修复，同时在目前的稳定版发布。

Linux 内核的发明人和维护者 Linus Torvalds 在发行公告中指出，“Linux 5.10 候选版本一直保持很快的更新频率，但它已经趋于完善，没有什么好让我们紧张的。但是从纯粹的更改提交数量以及差异行数量来看，这是我们在 Linux 5.X 系列中更改最大的一次 RC5 版本。我们不会以此前候选版本太小这个理由来搪塞，但追赶是必须的。无论怎样，rc5 版本还是比较普通的更新，接下来我希望沉静下来，在圣诞节到来前为下一个版本而努力”。

IT之家了解到，如果一切顺利，Linux 5.10 最终版本将于 12 月中旬之前到来，接下来 Linux 5.11 的合并式窗口也会如期而至。点击 Linux 5.10 feature overview 来获取 5.10 内核版本更新的信息。