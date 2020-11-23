马斯克 “无聊公司”打造，拉斯维加斯会议中心环路隧道每小时可运送逾 8000 人

11 月 23 日消息，据国外媒体报道，模拟显示，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下隧道挖掘公司 “无聊公司”（Boring Company）的拉斯维加斯会议中心环路隧道（LVCC Loop）可能每小时可运送超过 8000 名乘客，这甚至可能还不是该系统的全部容量。

据悉，拉斯维加斯的地下交通隧道旨在通过地下通道连接拉斯维加斯会议中心和拉斯维加斯大道，以应对该市的交通拥堵情况。

隧道发烧友菲尔 · 哈里森（Phil Harrison）使用专业的交通模拟程序 PTV Vissim 软件，对作为公共交通服务的拉斯维加斯会议中心环路隧道的工作方式进行了模拟。

在模拟中，哈里森研究了三个场景，其中一个场景实现了每小时运输 8640 名乘客的惊人吞吐量。

2018 年年底，马斯克曾在推特上表示，该公司在拉斯维加斯会议中心底下打造的地下交通隧道有望在 2020 年全面投入运营。

今年 8 月份，马斯克又表示，拉斯维加斯的地下交通隧道距离投入运营只有几个月的时间了。今年 10 月 14 日，他还表示，该隧道将在 “大约一个月左右”投入运营。

10 月下旬，外媒称，随着特斯拉的 Model 3 和 Model X 首次进入拉斯维加斯的地下交通隧道，该隧道已经准备好开始运营。一旦投入运营，该隧道将用马斯克旗下另一家公司特斯拉提供的电动汽车运送乘客。

“无聊公司”是为应对令人沮丧的交通状况而创立的，该公司计划通过挖掘紧密相连的隧道，来彻底改变城市交通状况。