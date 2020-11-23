Wi-Fi 联盟： Wi-Fi 6 CERTIFIED 6 将成为业界大规模采用的转折点

11 月 23 日消息 Wi-Fi 已成为当今世界无处不在的技术，为数十亿设备提供连接，成为越来越多的用户上网接入的首选方式，并且有逐步取代有线接入的趋势。为适应新的业务应用和减小与有线网络带宽的差距，每一代 802.11 的标准都在大幅度的提升其速率。

随着人们对网络传输速率的要求不断提升，Wi-Fi 进入了 Wi-Fi 6 时代。与 Wi-Fi 5 仅覆盖 5GHz 相比，Wi-Fi 6 同时覆盖 2.5GHz 和 5GHz，同时在传输速率、连接数、时延、能耗等性能方面有大幅度提升。

数据显示，到 2020 年时，全球 Wi-Fi 6 设备出货量预计将达到 16 亿部。2019 年年末到 2020 年初，所有主要智能手机和接入点的 Wi-Fi 6 支持量都将大增。更重要的是，商用以及工业 Wi-Fi 6 试验也正在进行当中。

Wi-Fi 联盟技术与工程副总裁 Mark Hung 表示，Wi-Fi 6 将把 Wi-Fi 带入下一个十年。Wi-Fi 6 的优势很多。双频支持、先进的功能使 Wi-Fi 6 在即使拥挤的环境中也可实现最高网络性能。Wi-Fi 6 能支持更多环境，更高可靠性，支持大量设备同时接入 Wi-Fi 。

Mark 认为，Wi-Fi 6 保持了 Wi-Fi 在网络接入领域的强势地位。在 5G 即将来临之际，Wi-Fi 承载的数据量预计将增多。对于联网设备众多的家庭、企业和受到管理的环境来说，Wi-Fi 6 提升了 Wi-Fi 固有的优势。在很多应用场景中，成本效率和性价比都优于蜂窝技术。更为重要的是，Wi-Fi 6 与 5G 相辅相成，尤其是在室内弥补了蜂窝技术的差距。

2020 年 9 月份，Wi-Fi 联盟为 Wi-Fi CERTIFIED Vantage™ 推出了新功能。据 Mark 介绍，Wi-Fi CERTIFIED Vantage 是一项认证计划，用来识别和选择可在运营商网络中提供更优 Wi-Fi 体验的设备。

据悉，Wi-Fi Vantage 支持 Wi-Fi 6 ，以使 Wi-Fi 设备提供更高的效率和更大的容量。Wi-Fi Vantage 现在还支持最新的 WPA3™ 安全技术 可在采用 Wi-Fi Enhanced Open™的开放网络中提供更强的保护。凭借技术组合的不断扩展，Wi-Fi Vantage 可帮助服务提供商、IT经理和网络运营商在校园、体育场、公共场所、机场、企业等人员密集环境的 Wi-Fi 网络中提供高品质体验。

Wi-Fi Vantage 整合了 Wi-Fi 联盟的相关认证，这些认证可改善网络总体性能，支持最新的 Wi-Fi 安全技术和加密标准，减轻了移动数据网络的拥挤问题。当接入网络、入网设备、访问服务和穿过 Wi-Fi 网络时，Wi-Fi Vantage 可为用户提供更加可靠和始终如一的连接体验。

Mark 表示，Wi-Fi 6 CERTIFIED 6 将成为业界大规模采用的转折点。经过 Wi-Fi 6 CERTIFIED 6 认证的产品和网络，达到了安全和互操作性的最高标准。确保来自不同供应商的 Wi-Fi 6 产品可实现兼容。最先进的安全保护，支持最新的 WPA3TM 将使它们的产品和服务脱颖而出。他提醒消费者在 Wi-Fi 6 设备上要找准 Wi-Fi 6 CERTIFIED 标识。

Mark 强调，Wi-Fi 6 CERTIFIED 6 为 Wi-Fi 20 年带来最显著的提升：针对 Wi-Fi 网络拥挤和入网设备中众多的问题进行了优化。优化后的功能提供更好的聚合网络性能。所有网络设备同时达到最高性能。即使设备的性能各不相同，都可获得更好的体验。更高性能与更低耗电。甚至是在网络边缘也可获得更好的 Wi-Fi 体验。需要强调的是，Wi-Fi 6 是 Wi-Fi 4 以来采用 2.4-5GH 频谱的第一代 Wi-Fi ，且容量和速度是 Wi-Fi 5 的四倍。

Mark 列举了 Wi-Fi 6 CERTIFIED 6 的特色亮点：

目标唤醒时间：所有 Wi-Fi 6 CERTIFIED 6 设备均可用，最适合物联网应用。所有睡眠和唤醒时间表，延长电池的寿命，通过更好的网络效率实现网络的确定性。

正交频分多址：适用于密集环境和物联网。将一个信道进行更小的频率划分，以提高网络效率，较少上行和下行流量的延迟。

多用户、多输入和多输出：可让多个高带宽应用同时运行。使用不同的空间流增加用户的访问量和容量，允许在同一个信道中同时传输更多下行数据。Wi-Fi 6 CERTIFIED 6 将 MU-MIMO 拓展至 8 个空间流。

160MHz 信道带宽：有益于高带宽低延迟应用。160MHz 信道带宽可实现更高的性能和更低的延迟。

Wi-Fi 6 CERTIFIED 6 极大的改变了无线联网的方式。据 Mark 介绍 ，家庭中，支持多设备联网多种应用的家庭、低耗电智能家庭和超高清应用。受到管理的 Wi-Fi 中大量设备接入时效率更高，在联网设备众多的体育场和机场可以提供更好的体验，用户连接大型网络时连接更加稳定。企业中，每一个无线连接都有更大的通量和更低的延迟，提升生产车间的自动化水平，提升远程临场体验，提高网上学习能力，扩展医疗机构的远程服务。

同时，Wi-Fi 6 CERTIFIED 6 认证产品代表了安全性（WPA3）和互操作性的最高标准。新的用户界面图标可让消费者更好的理解他们能够通过设备和网络获得的体验。