国内特供版软件简直辣眼睛，教你下载原味火狐

最近看到有朋友在吐槽火狐浏览器，推送的内容实在是太过辣眼睛。笔者就感到有点疑惑，按理来说，火狐浏览器是非常干净的开源软件，不该是如此作风啊？随后才得知，这位朋友用的是国内特供版的火狐，难怪会这样！

▲ 辣眼睛的推广页面

Firefox 火狐浏览器的大名很多朋友都有所耳闻，在早年 Chrome 仍未崛起之时，它俨然就是除了微软 IE 外的第二大浏览器。而在 Chrome 崛起之后，它也依然拥有一批忠实粉丝，到了现在火狐更是成为了少有的使用自研内核的浏览器产品。火狐 Firefox 标榜自己是自由、开源的免费软件，作风干净人畜无害。

基于此，一些朋友想要去尝试火狐，但却通过搜索引擎找到的，却往往是 Firefox 的国内特供版本。

Firefox 在进入中国市场后，进行了一些本土化，针对国内推出了专属的版本。然而这个版本的 Firefox 并不受某些粉丝的欢迎，它的账号同步系统和国际版不一样，而且对某些网址开启有限制，还捆绑预装了一些扩展。现在，更是有朋友碰到了辣眼睛的推广页面。

那么要如何才能够找到国际版的 Firefox 呢？通过搜索引擎或者直接访问 Firefox 的官网，可能只会跳转到 Firefox 中国官网，也就是下面这个：

Firefox 中国官网：http://www.firefox.com.cn/

▲ 中国版 Firefox 的主页，账号系统是 “火狐通行证”而不是 Firefox Sync

在其中，只能下载到 Firefox 中国版本，如果想要下载国际版，也就是最最纯正的 “原味”Firefox，最好去 Mozilla 的 FTP 下载。

Mozilla FTP Firefox 下载地址：http://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/

在其中找到最新的版本，然后进入到 “Win32”或者 “Win64”（对应 32 位和 64 位版本）目录，然后进入 “zh-CN”目录（简中版），下载即可。

▲ 在 Mozilla FTP 中下载国际版的 Firefox

在实际使用中，国际版的 “原味”火狐作风明显是要干净很多，功能也纯净不少，用的账号系统也是全球服务器的 Firefox Sync（国内版的是特供的火狐通行证，数据不互通）。国际版 Firefox 的各类功能在国内都可以正常使用，没有什么水土不服，大家可以放心。

其实除了火狐 Firefox 外，其他很多软件也有中国特供版，这些国内特供的版本往往会带有更多花里胡哨的功能和推广。如果大家想要体验原汁原味的软件，可以多尝试国际版本，包括手机 App 也一样！