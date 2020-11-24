美股周一全线上涨，小鹏汽车大涨 34%，苹果股价过度反映 iPhone 需求

北京时间 11 月 24 日消息，新冠疫苗研发方面的利好消息，推动美股走高。截至收盘，道指涨 327.79 点，涨幅为 1.12%，报收 29591.27 点；标普 500 指数涨 20.05 点，涨幅为 0.56%，报收 3577.59 点；纳指涨 25.66 点，涨幅为 0.22%，报收 11880.63 点。



美国主要科技巨头悉数下跌：

美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数下跌：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

华米净利润缩水 6 成，股价大跌逾 7%

华米昨晚发布的 2020 财年第三季度未经审计财报显示，营收为 22.351 亿元人民币 (约合 3.292 亿美元)，较上年同期的 18.625 亿元增长 20%；归属于华米的净利润为 8110 万元人民币 (约合 1200 万美元)，较上年同期的 2.033 亿元下降 60%。小米手环等设备出货量为 1590 万台，较上年同期的 1370 万台增长 16.1%，这也是营收增长的主要原因。研发费用为 1.729 亿元，同比增长 38.8%，在营收中的占比为 7.7%，高于上年同期的 6.7%；每股摊薄净利润为 0.31 元，较上年同期的 0.79 元下降 61%；每股美国存托股摊薄净利润为 0.18 美元，较上年同期的 0.44 美元下降 59%。华米预计，第四季度净营收将介于 19.5 亿元至 21.5 亿元之间，上年同期为 21.1 亿元。盘前交易中，华米股价一度上涨 5.23%。常规交易中，华米股价下跌 1.12 美元，跌幅为 7.6%，报收于 13.61 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

分析师称特斯拉一年内或涨至 1000 美元

Wedbush 分析师丹 · 艾维斯（Dan Ives）发表投资报告，将特斯拉目标股价由 500 美元上调至 560 美元，并认为最高可能涨到 1000 美元，星期一常规交易中，特斯拉股价上涨 32.24 美元，涨幅为 6.58%，报收于 521.85 美元，创下有史以来新高，盘中一度摸高 526 美元。艾维斯维持对特斯拉股票的 “中性”评级（自 2019 年 4 月以来一直如此）。他还将特斯拉最高目标股价由 800 美元上调 25% 至 1000 美元。报告称，“特斯拉已实现持续盈利，并即将成为标普 500 指数成分股，目前推动特斯拉股价上涨的主要因素，成为 2021 年电动汽车需求持续上涨。”艾维斯表示，他目前认为 “全球电动汽车需求即将迎来重大变化，预计电动汽车在汽车销量中的占比将由当前的 3% 增长至 2025 年的 10%。我们认为，未来数年需求的增长将特别有利于电动汽车领域领头羊特斯拉，尤其是在中国市场，到 2022 年，中国市场将占到特斯拉交付量的约 40%，毕竟第一年交付量就超过 15 万辆”。他说，虽然售价相对较低的 Model 3 推动了特斯拉交付量的增长，但 Cybertruck 和 Model Y 的新设计，应当能帮助它实现 2023 年交付量达到 100 万辆的目标。本月以来，特斯拉股价累计上涨 35.2%，今年以来更是累计上涨 526.9%。

分析师称股价过高反映 iPhone 需求，苹果跌近 3%

瑞银分析师戴维 · 沃格特（David Vogt）星期一发表投资报告，维持对苹果股票的 “中性”评级和 115 美元的目标股价。报告称，对美国、英国、中国、德国和日本的 7000 名智能手机用户进行的调查显示，未来 12 个月购买 iPhone 的意愿走高，他估计苹果 2021 财年 iPhone 销量将达到 2.1 亿部，但认为苹果股价反映了约 2.3 亿部的销量。瑞士信贷分析师马太 · 卡布拉尔（Matthew Cabral）上周五发布投资报告，维持对苹果股票的 “中性”评级和 106 美元目标股价。他表示，从苹果网购 iPhone 的发货等待时间，是需求的晴雨表，iPhone 12 Pro 和 Pro Max 的发货等待时间有所延长，iPhone 12 Mini 通常情况下短于 1 周。沃格特称，除 iPhone 外，投资者还将关注苹果 2021 财年服务业务的增长，“虽然苹果最近宣布下调中小开发者的 App Store 佣金，投资者应当非常关注欧盟对其业务行为和应用内购物系统的调查。虽然最近的调查显示 iPhone 购买意愿走高，但 App Store 佣金结构的进一步变化，可能会部分抵消 iPhone 热销的优势，对投资者心理产生负面影响。”今天常规交易中，苹果股价下跌 3.49 美元，跌幅为 2.97%，报收于 113.85 美元。