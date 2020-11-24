消息称腾讯向水滴公司追加 1.5 亿美元投资，后者还准备 IPO

知情人士透露，腾讯控股正对水滴公司（Waterdrop）追加投资约 1.5 亿美元。水滴 8 月份曾宣布融资 2.3 亿美元，该公司还在准备 IPO(首次公开招股)。

知情人士表示，水滴将利用这笔投资来扩大自己在线平台和支持技术开发。这笔资金也将有助于水滴在保险科技行业，增强对蚂蚁集团的竞争力。

针对以上消息，水滴和腾讯拒绝置评。由于这次投资并未对外公开，知情人士不愿意透露自己的身份。

水滴公司于 2016 年由美团外卖联合创始人沈鹏创建，旗下业务包括水滴筹、水滴保险商城和水滴互助等。水滴创建才 4 年时间，现在已经成为快速增长的保险科技平台之一。据称，该平台付费用户已经超过 3 亿，按保费规模计算，水滴保险商城已经成为国内排名第二的互联网保险平台 。水滴公司利用移动互联网技术，提供疾病的 “事前保障 + 事后救助”方案，帮助弱势群体建立个人健康保障体系。

水滴公司已经进行了多轮融资，投资者包括腾讯、博裕资本、中金资本、高榕资本、蓝驰创投、创新工场、美团点评、真格基金、IDG 资本等。

此前，水滴公司在 8 月 20 日举行的水滴保险商城全球合作伙伴大会上曾宣布，它已完成 2.3 亿美元的 D 轮系列融资，由瑞士再保险集团和腾讯公司联合领投，IDG 资本、点亮全球基金等老股东跟投。

知情人士 7 月份表示，水滴还计划进行首次公开招股（IPO），目标估值约为 40 亿美元。IPO 地点可能在美国，不过最终地点还未最后确定。据称就其 IPO 而言，水滴正在与美国银行 (Bank of America Corp.)和高盛集团 (Goldman Sachs Group)合作。