一加 9/9 Pro 手机壳曝光：疑似采用一加 8 Pro 双主摄设定

由于近年来一加几代旗舰的强势表现，越来越多的国内外用户开始关注该品牌的新一代旗舰机型。按照往年惯例，一加将在明年上半年推出旗下全新的一加 9 系列旗舰，目前已经网络上已经有不少关于该系列机型的爆料信息。现在有最新消息，近日有数码博主进一步晒出了据称是该机的外壳渲染图，而该机的细节设计也一览无余。

据知名数码博主 @科技喵 最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的一加 9 系列将提供一加 9 和一加 9 Pro 两个版本，其中前者将采用挖孔直面屏设计，而 Pro 版则是采用挖孔曲面屏设计。而在机身背部，二者均将后置矩阵式相机模组，且有两个摄像头开孔较大，疑似将采用类似一加 8 Pro 的双主摄设定，但具体有什么特殊玄机目前还不太清楚。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的一加 9 系列旗舰将至少包含一加 9 和一加 9 Pro 两个版本，其中前者将采用 6.55 英寸 FHD 屏，后者则采用的是 6.8 英寸 QHD 屏，全系均将搭载高通骁龙 875 移动平台，基于 5nm 工艺制程搭载，并采用 “1+3+4”八核心设计，GPU 部分集成了 Adreno 660，性能将再刷新高。此外，一加 9 还将支持 65W 闪充及 40W 无线充电，支持双立体声扬声器，一加 9 Pro 还将引入 IP68 级防尘防水。

据悉，全新的一加 9 系列将有望在明年 3 月份前后发布，更多详细信息，我们拭目以待。