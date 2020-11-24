曝 OPPO Reno5 超大杯版将搭载骁龙 865，但并未超频

（原标题：OPPO Reno5系列通过认证：超大杯版还将搭载骁龙865旗舰平台）

前不久，Reno 系列的新一代机型——OPPOReno5 开始得到曝光，目前该机已经在工信部入网，相信不久后就会与大家见面。现在有最新消息，近日有数码博主带来了关于该系列机型的更多配置细节信息。

据数码博主 @数码闲聊站 最新发布的消息显示，全新的 OPPO Reno5 系列将提供 OPPO Reno5、OPPO Reno5 Pro 和 OPPO Reno5 Pro + 三个版本，其中超大杯的 OPPO Reno5 Pro + 将搭载高通骁龙 865 旗舰平台。如果该消息属实的话，该机就将成为 OPPO Reno 系列自 Reno 10 倍变焦版之后，第二款搭载骁龙旗舰级芯片的机型，性能实力值得期待。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的 OPPO Reno5 系列将提供三个版本，分别将采用单孔直屏和单孔高刷曲屏两种设计，并且三个版本将有望分别搭载骁龙 765G、天玑 1000 以及骁龙 865 等不同的处理器。此外，有消息称该机还将全系标配 65W 闪充，这在 Reno 家族中属于最高水准，可以帮助用户在最快时间内 “回血”。

据悉，全新的 OPPO Reno5 系列机型目前已通过工信部的入网许可，并获得 3C 认证，不出意外的话该系列新机将在近期与大家见面，更多详细信息，我们拭目以待。