历史回顾：诺基亚 N97 本应是 “iPhone 杀手”，但它反而杀死了诺基亚

N97 是诺基亚公司于 2008 年末推出的采用 Symbian 9.4 S60 操作系统的 3G 智能手机。彼时 iPhone 已经脱离了最初的青涩感，开始被更多人们所注意，手机行业老大诺基亚急需一部手机来救场，这个任务，就落在了初出茅庐的 N97 身上。

▲N97 出场

在 N97 之前，诺基亚 5800 XpressMusic 是芬兰厂商发布的第一款具有触摸屏的 Symbian S60 手机。这不是一部出色的手机，但第一年取得了 800 万部的销量，取得了可喜的成绩。诺基亚想就势推出一部更高端的产品，延续 N5800 的辉煌。

但结果，它失败了，诺基亚当时负责市场的副总裁 Anssi Vanjoki 说。“ 从出货量数据和销售额这角度看，N97 对我们来说是一个巨大的成功。但是，就消费者的体验以及我们未曾预料到的事情而言，这产品令人非常失望。”

诺基亚当时仍旧是行业老大，仅凭其商标就可以卖出手机。过去的智能手机仅运行少数几个应用程序，并只能访问有限的网络。未来的智能手机必须面对 PC 页面类似的站点，并运行与台式计算机一样复杂的应用程序，这远远超出了诺基亚平台的硬件和软件能力。

iPhone 使触摸屏流行，N97 也具有触摸屏。3.5 英寸屏幕具有对视频友好的 16：9 长宽比，并且比 5800 配备的屏幕更大。但是，它仍然使用电阻式触摸，与电容式触摸相比，它始终是较差的选择，其灵敏度较低，缺乏多点触控支持。

▲N97 的屏幕在当时算是很好的，除了电阻屏这点

史蒂夫 · 乔布斯（Steve Jobs）通过两指捏屏幕缩放和 iPhone 丰富的 App 令整个世界着迷。与之竞争的触屏版塞班感觉就像是修补拼凑而成，目标只是让塞班系统的操作界面能够与触摸屏配合使用。

这项任务绝非易事，至今，微软仍在努力平衡 Windows 10 的界面，使其在平板电脑的触摸屏上与在传统笔记本电脑上同样出色地工作。你可能还记得 UIQ，它是 Symbian 专为触摸屏手机设计的分支，但 UIQ 也没成为最终答案。相比 iOS 它更接近 Windows Mobile，其背后的公司也在不久后陷入困境，并在 2009 年初破产。

N97 怎么就失败了？这是一个有争议的问题，因为它跟 N97 的屏幕似乎没多大关系，甚至也不是笨拙的 Symbian 软件导致的。主要因为是诺基亚当时的心态，这才是真正的问题。N97 于 2009 年中期推出，其单核处理器的主频为 434 MHz，只有 128MB 的 RAM。在加载操作系统后，只有约 50MB 的可用空间。

这其实并不是关键因素，这些参数与原始 iPhone 以及两年前推出的 iPhone 一样。另外，N97 还与拥有 600MHz 处理器和 256MB RAM 的 iPhone 3GS 竞争。

其实当时的手机处理器能力都很弱，iOS 也直到多年后才学会多任务处理。

Symbian 系统多年来一直支持真正的多任务处理，只是它运行的是相对简单的 App，可以轻松适应可用的有限资源。关键是，在苹果和谷歌打开了他们应用程序商店的大门之后，开发人员多快速转向创建针对台式机的 App 和游戏，而 N97 对这类 App 无法应对。

▲当时的塞班系统只能运行个比较简单的 App

与 N97 动力不足的硬件相比，未能建立有竞争力的应用程序商店可能是一个更大的问题。在 2009 年 6 月，诺基亚 Ovi 商店拥有 “多达 525 个应用程序”。为了进行比较，苹果于 2009 年 11 月发布了一份新闻稿，宣称其 App Store 可以下载 100，000 个应用程序（几个月前，App Store 已达到 10 亿个应用程序下载量）。大约在同一时间，Android 应用商店拥有大约 11，000 个应用。

▲并且塞班的 App 数量比较有限

诺基亚 N97 具有滑出式设计，在显示屏下方显示了三行 QWERTY 键盘。当时那是一种优势，但这只是诺基亚过时想法的另一种体现。随着输入法的改进，触摸屏键盘变得越来越准确，并且很快让物理键盘黯然失色。

▲全键盘是个缺点吗？ 当时很多人认为这才是旗舰标配

触摸屏甚至打破了打字输入速度记录。去年，BBC 报道说，智能手机的平均打字速度为每分钟 38 个单词，而全尺寸 PC 键盘的平均打字速度为 52 个单词 / 分钟。N97 上狭窄的键盘永远无法达到这样的速度，触摸屏才是未来。

虽然现在，还有人怀念 QWERTY 键盘，但那已经是明日黄花，脱离的主流用户选择。

其他硬件方面。从表面上看，诺基亚 N97 似乎占了上风。它带有 32GB 的内置存储，还有 microSD 插槽支持拓展。还带有立体声扬声器，3.5 毫米耳机插孔甚至支持 FM，用户可以随时随地欣赏多媒体。而同期 iPhone 的最高存储容量为 16GB，第二年推出的最初的 Galaxy S 也是如此。诺基亚还为其手机配备了带有卡尔蔡司光学元件的 500 万摄像头，并支持 30fps 的 480p 视频录制。照片和视频的图像质量也很好，这点也比 3GS 上的 300 万像素镜头好很多。

▲N97 当时的拍照也是顶级水准

也正因为这些漂亮的硬件，诺基亚 N97 发布后的前三个月，销售达到 200 万大关，但是在软件和硬件开发过程中出现的质量问题使消费者感到失望。

如果您观看了 Vanjoki 的完整访谈，您会发现他希望通过 OTA 升级解决软件问题，并改善生产线的质量控制。但是，损害已经造成，诺基亚的 “ iPhone 杀手”已经无能为力。

随后，诺基亚公司开始了一些强力变革，他们全面转向微软的 Windows Phone 时。从好的方面来说，WP7 系统要求硬件平台要比 Symbian 当时运行的硬件平台先进。不好的一面，也是非常要命的地方，WP7 既迟到又没完工，只是个半成品系统。

因为这一系列缘故，诺基亚追赶竞争对手的尝试失败了。最主要的原因是当时巨大的战舰已经来不及掉头，更来不及在已经着火的船边建一艘新船，苹果和一众安卓手机厂商，合力将诺基亚推出了手机行业。