主播和 MCN 为何不惧打假：甩锅企业，自罚三杯

继相关媒体报道了汪涵、李雪琴直播 “翻车”、疑似因数据造假引发争议之后，辛巴团队所售卖燕窝也遭遇王海 “打假”风波，一时间引发舆论的广泛关注。



事件起因，是职业打假人王海晒出了一份检测报告，直指辛巴徒弟 “时大漂亮”直播间所销售的 “燕窝”只是糖水。这份检测报告显示，该品牌燕窝 100 克里含有的 “功效”物质燕窝酸价值，仅为人民币 0.07 元，蔗糖含量为 4.8%，蛋白质为 0。对此王海指出，这款产品纯粹是风味饮料，且不符合食品安全标准，呼吁购买了该产品的消费者主张 “假一赔十”。

对此，辛巴方面发公告回应称，其不参与任何采购销售行为，目前已将产品送检，待结果回传后会公布，消费者可前往品牌的天猫旗舰店申请退货退款。这一番态度，也被众多网友斥为 “死硬到底”。

对于直播带货中出现的各种争议甚至是欺诈行为，消费者已经 “苦秦久矣”。但是如今一些头部大 V 对于所推介商品出现的各种问题 “频频甩锅”，这是真的事先毫不知情，还是只要 “甩一甩”就可以逃避处罚、无人能管？

为争客户选品只能 “放水”

随着燕窝事件的发酵，不少网友也纷纷晒出了自己在其他直播平台购买到与主播描述不符、甚至是假冒伪劣商品的经历。有的消费者是在直播间下单纯棉内裤，到货之后却发现材质是锦纶和氨纶；有的消费者在直播间购买了某名牌潮鞋，到货之后却发现是做工粗糙的山寨仿品。难道，现在一些网红和 MCN 机构都这么肆无忌惮了？

“现在很多机构选品，确实不如以前严谨了。”

刚从上海一家 MCN 离职的陈晓玫（化名），曾是该机构资格最老的选品助理。从事这项工作近四年的陈晓玫告诉懂懂笔记，前几年 MCN 机构为了避免推荐的商品出现不必要的维权纠纷，都会要求选品过程做到专业、细致和严谨。

作为选品助理，她们会遵循选品的几大原则：首先是试用，确保产品质量良好；其次考虑直播受众，了解商品能否满足目标观众的需求（通常小众产品非但受众群体窄，主播也难出好成绩，所以会慎选）；最后一点，才是直播产品的品牌与性价比综合考量。

“最早入行时，我们最怕有中小食品企业合作做直播，因为作为选品助理去试吃通常都会试到吐。”陈晓玫表示，只有经过严格筛选，确保品质没有问题，一款款商品最终才会出现在直播间。

但是近一年来随着直播带货的爆发，大量的主播、MCN 机构涌入这条赛道，因此行业竞争空前激烈。她解释道，以前都是主播、选品助理 “挑客”，商品质量不过关、商品性价比太低的都会被筛掉。但如今，则是 MCN 在玩命抢客。

“几乎不会精挑细选，只要给得起坑位费和佣金，什么样的商品都能上直播了。”显然，敌不过残酷现实的众多 MCN 机构，大都要求选品助理降低商品筛选标准，以便争取更多客户，“我们机构以前选品助理有好几位，现在只要一个人就可完成所有工作。”

陈晓玫告诉懂懂笔记，离职前她每天负责的商品已经高达上百款，不可能每款都仔细挑选和审核，只有部分重点客户的商品她才会花时间试一试，根据自己的使用感受撰写商品卖点。

其它的商品基本上都是简单查询一下生产资质，有个别感兴趣的会拆开商品包装，对应厂家给的卖点简单分析一下，例如商品在直播间里是否有可量化、可展示的亮点，只要商品与厂家卖点描述相符，就可以收取坑位费，安排上架直播了。

“大多数情况下，样品上有生产信息、生产标准，卖点与描述基本相符，选品都会通过。”陈晓玫表示，坑位费到手对于 MCN 是最重要的，至于商品的销量他们并不关心。除非是重要客户，机构才会配合刷量让销量显得好看些。

但她肯定一点，只要样品属于三无、假冒或与描述严重不符，绝大多数 MCN 是不敢冒险上架的。毕竟，知法犯法的后果非同小可。

不过，这种选品过程是无法杜绝厂家明修栈道、暗度陈仓的：比如发给 MCN 做直播销售的样品质量上乘，但发给消费者的商品则偷梁换柱甚至假冒伪劣。这种现象，是否普遍存在？

与样品 “不符”现象早就存在

“发货的商品与直播时的样品不符，这在业内已经不是新闻了。”

早在去年年初，陈晓玫所在的 MCN 机构便发现有一些合作企业利用选品的漏洞，在给消费者发货时 “偷梁换柱”邮寄了与直播样品不符的商品。此举引发了部分消费者申请退货，甚至通过投诉平台举报主播。

她清晰地记得，一家汕尾的珠宝企业给机构发来的选品样品，是一款 14K 金材质镶锆石的珠宝项链，在直播间的售价只要 98 元，可谓相当超值。但在直播结束几天之后，公司发现陆续有下单消费者在直播间投诉，称项链褪色并要求退货。

“一般而言 14K 金是不会褪色的，不知这是什么原因。幸好实际销量不大，公司赶紧联系厂家给哪些买家退了货。”陈晓玫表示，由于直播销量通常都有一定 “注水”，MCN 通过刷量机构也 “购买”了一些项链，原本是要在结款之后去退货。她特意拿了一款厂家发货的项链找行家做了咨询，发现居然是铜镀金，“而且还是非常次、非常劣质的铜镀金项链，和样品完全不一样。”

在了解到厂家发货的是劣质铜镀金项链后，MCN 机构的领导非但没有紧张，反而松了口气。显然，幸亏直播数据 “注水”严重，大多是刷量的成交结果（退货不会引起厂家警觉），如果都是真实用户购买，那大批消费者维权的后果或将不堪设想。

在此之后，一些合作厂家实际发货商品与直播样品不符的现象仍时有发生，陈晓玫为此曾向领导建议，不要与有类似 “前科”的小企业继续合作，但却被领导一口回绝，“还是那句话，行业的竞争太激烈，太挑客的话会影响公司收入。”

对此，她所在机构采取了折中办法，让合作企业或商家与 MCN 签订一份 “免责协议”，协议的内容并非是让商家确保实际发货商品与直播样品一致，而是声明 MCN、选品、主播只对 “样品负责”，实际发货商品若出现纠纷，由厂家全权负责并自行解决。

如此一来，机构的底气是即便直播商品出现各种问题，团队、主播和机构也可以宣称不负责售前售后，消费者只能找厂家退货退款。这是因为有了协议 “依据”，双方提前签订了合作免责条款。

在陈晓玫看来，有了一纸协议之后，MCN 既能安心赚钱，又能继续对有类似 “前科”的企业降低门槛，甩锅无忧。

在这种 “掩耳盗铃”的心态下，消费者最终成了入坑对象。

根据中消协发布的相关数据显示，目前用户对于直播购物全流程满意度不到 80 分，其中对商品 “货不对版”的打分为 73.6 分；因虚假宣传造成的满意度评分最低，仅为 64.7。由此可见虚假宣传和商品质量的隐忧最为突出。

另据电诉宝发布的最新数据表明，2020 年上半年，直播电商被投诉问题主要聚焦在以下几点：商品货不对版、产品售假、商品质量差，以及虚假促销、退换货难、退款难等等。显然，因直播所售商品本身产生的消费纠纷已经十分常见。

那么，如此巨大的不满声浪下，为何面对消费者的维权 “打假”举措，这些 MCN 和主播并不害怕？

“不知者”真的 “无罪”？

“不是不害怕，是 MCN 和主播都笃定不知者无罪。”

陈晓玫告诉懂懂笔记，要深究 MCN 和主播为何对于厂家实际发货商品与样品不符的行为熟视无睹，需要了解当下电商直播的 “合作模式”。

目前，除了极个别拥有自有品牌商品的 MCN 或主播，大部分机构都是直播卖货方式，是在为第三方企业、商家推荐商品。由于 MCN 并无商品库存，所有商品发货的流程均由合作企业、商家负责，所以机构认为直播间里的责任只是介绍 “由企业、商家提供的样品”。如果真的要追究责任，那么 MCN 和主播对于实际发货商品完全可以推脱为 “毫不知情”。

因此，陈晓玫分析 “燕窝变糖水”事件之后，辛巴团队回应中强调的 “团队并不负责采购以及销售，消费者可以找合作企业协商退货”，也有一定的底气。

“其他类似的事件，如果 MCN 和主播宣称只对样品负责，将商品问题甩锅给企业和商家，也是基于此。”陈晓玫解释，或许是因为有 “免责协议”作为护身符，加上商品发货的举措确实是由合作商家完成，MCN 绝对不想也难以去干涉。

这也就造成了，一旦直播卖货后发生消费者维权行为，机构大可以 “不知情”为由，以 “自罚三杯”的姿态去回应。她分析，相关的法律法规 MCN 也早已研究透彻，只要 MCN 和主播不参与实际销售，那么自然也就不涉及制造和销售假冒伪劣产品罪，退一赔三的处罚也会由合作企业去承担。

“相关法律规定，若是（销售）假冒伪劣商品，销售（金额）重大的可以判有期徒刑或拘役。”陈晓玫强调，事情真的闹大了，MCN 机构甚至还可以去起诉合作的企业、商家涉嫌 “商业欺诈”，有可能还会获得赔偿。

有业内人士分析，由于直播间只负责推荐，消费者购买到的商品与直播中的样品描述不符，充其量也只属于虚假宣传范畴，根据情节可以处以 1 万元以上、20 万元以下的罚款。而这种处罚对于 MCN 机构动辄的十几万、几十万元的坑位费以及大量佣金而言，违法成本算是很低了。

结束语

此前，尽管有部分头部主播、知名网红曾因虚假宣传、违反不正当竞争法遭到管理部门的处罚，但似乎并未影响到这些主播的职业生涯、直播间里的人气。

由于电商直播存在荐、销、产的分离特性，也导致了 MCN、主播的卸责简单，平台悠然置身事外，用户则退货困难、维权乏术。或许在监管机构重拳出手之前，很多 MCN 仍会有这种观念——即便产生纠纷自己也只是交点儿罚款就可解决问题。既然如此，那就让下一步监管的 “暴风雨”来得更猛烈些吧！