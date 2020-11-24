Redmi Note 9 发布会邀请函曝光：一把 “大宝剑”

IT之家11月24日消息 Redmi Note 9 系列发布会将于 11 月 26 日召开。随着发布会的临近，首批收到邀请函的用户也曝光了本次发布会邀请函的真容——一把分量很重的剑。

此前，小米董事长兼 CEO 雷军表示，Redmi Note 9 这次将影像、性能和续航，三剑齐发。与剑一同到来的还有一张 Note 9 三剑客英雄帖。

江湖有千百门派，就有万千招式。但侠之大者，不求独门秘籍，应认真练好一招一式，利民为众。Note 9 三剑客，以行践言。十一月二十六日，诚邀您，以剑论道。

IT之家了解到，小米集团副总裁，中国区总裁，红米 Redmi 品牌总经理卢伟冰昨日便表示，“全新 Note 系列「亿影剑」相机大幅升级，超高像素、超大感光面积，集一系列尖端影像科技于一身。”“Note 9 系列影像越级挑战，剑指 3000 元内手机，包括旗舰！”

根据此前爆料，Redmi Note 9 系列包含 Redmi Note 9 4G、Redmi Note 9 5G 和 Redmi Note 9 Pro 5G 三款机型。

其中，高配版预计采用 6.67 英寸居中单孔屏，拥有 2400×1080 分辨率，支持 120Hz 刷新率与 240Hz 触控采样率，前置 16MP 摄像头，后置四摄将全球首发 108MP HM2。