国行将至，微软新款 Xbox 游戏机通过 3C 认证

IT之家 11 月 24 日消息 微软游戏游艺设备（上海）有限公司的一款家庭娱乐游戏机通过了 3C 认证，应该是新款的 Xbox Series X | S。3C 认证的通过意味着距离新款 Xbox 上市销售不远了。

3C 认证信息显示，制造商为微软游戏游艺设备（上海）有限公司，生产厂为名硕电脑（苏州）有限公司。首次发证日期为 11 月 17 日，证书状态有效，截止期日为 2025 年 11 月 17 日。

IT之家了解到，今年 9 月份，微软宣布 Xbox Series S 售价为 299 美元，Xbox Series X 为 499 美元，11 月 10 日海外发售。

在规格方面，Xbox Series X 搭载了 AMD 8 核 @ 3.8 GHz 的处理器，GPU 为 [email protected] 1.825 GHz，浮点性能达到 12 TFLOPS，配备了 16GB GDDR6 内存 / 显存，搭载 1TB 定制 NVME SSD，性能目标是 4K @ 60 帧 / 秒，最高 120 帧 / 秒。

Xbox Series S 使用了与 Xbox Series X 相同的 CPU，但运行频率为 3.6GHz，Xbox Series S 提供的处理能力是 Xbox One 游戏机的四倍，并支持最高 120fps 的体验。