消息称快手通过收购易联支付已间接获得支付牌照

11 月 24 日晚间消息，据支付百科消息，快手已经收购持牌支付机构易联支付，从而间接获得支付牌照。收购方式是以现金 + 股票的形式进行对易联的并购，其中现金在 3 亿人民币左右，股票数额及价值不详。收购完成后快手将持有超过 50% 的股份，成为易联支付最大控股股东。

对此，快手方面暂无回应。

公开资料显示，易联支付成立于 2005 年，提供第三方支付服务，主要包括境内网络支付、和跨境及国际支付。易联支付持有《支付业务许可证》，许可从事移动电话支付、互联网支付、预付卡发行与受理 (广东)，同时拥有开展跨境人民币支付业务的资质，为境内外诸多电商平台提供优质收付款服务。

今年 7 月，易联支付被爆出为多家无资质现金贷提供支付服务。

据支付百科报道，根据资产及牌照价值估算，易联支付整体估值应在 8-10 亿左右。

快手对金融业务的布局有迹可循，今年 10 月底，快手在招聘网站上发布了一则新的信息，开始招聘金融方向的政府事务工作人员，负责和金融机构联络、接洽，同时要拓展金融监管层的政府关系。

更早之前，快手注册了名为 “快手支付测试”的公众号，账号主体为北京一笑科技发展有限公司，在其菜单栏中显示有充值和提现两个功能。此外，快手还申请了多个名称为 “老铁支付”的商标。

不过，快手收购易联支付相关工商信息目前暂未更新，相关双方也暂未对此发声。