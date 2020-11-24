99 元，紫米发布暖手充电宝：5000mAh，切换低温 / 高温档可持续用 2-4 小时

IT之家11月24日消息 近期，紫米最新发布了ZMI 暖手充电宝产品，轻轻一拨，温暖来袭。小巧身材随身携带，无论办公学习、居家小睡、户外取暖各种场景，走到哪温暖就跟到哪。售价99元。

IT之家获悉，紫米暖手充电宝采用PTC 自限温发热，专利设计安全可靠，PID 恒温控制，精确控制发热温度，安全稳定。在安全温度范围内，发热至人体舒适温度，暖暖的更舒心。满电状态切换低温档和高温档可持续使用 2~4 小时。

不仅是暖手宝还是充电宝，冬天出门带上它，既能随时感受温暖又能应急充电。为 iPhone12 充电时，搭配 ZMI USB Cable 苹果数据线，充电时长比使用 5W 充电器缩短 54 分钟。

智能兼容不同品牌的手机等智能设备。拥有 5000mAh 大电量，为 iPhone 12 充电 1 次后，还有电量剩余。

外观小巧大气，只手掌握，随身携带，手感光滑细腻。搭配 ZMI 随身 LED 灯，秒变随身小夜灯。也可为蓝牙耳机、小米手环等小电流设备充电，轻松解决日常生活中小电流设备的充电需求。

紫米暖手充电宝采用高品质锂离子电芯，先进的电路芯片不仅安全，更能有效地提升转化率，稳定放电电压，可以提供多重电路保护。轻松应对使用过程中遇到的异常情况，放心安全使用。