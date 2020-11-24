抖音用户发布 《Dota2》《魔兽世界》游戏视频遭腾讯投诉侵权，抖音回应

11 月 24 日消息，抖音官方发布公告，称近期有用户反馈自己在抖音发布的 dota2、魔兽世界等游戏视频，因被腾讯投诉而下架。

抖音方面表示，经核实这些 Dota2、魔兽世界视频链接确实均遭到腾讯公司的侵权投诉。“由于腾讯投诉的视频数量较多，我们的工作人员未能准确判断相关游戏是否属于腾讯公司，造成部分腾讯公司的不合理投诉被错误执行。”抖音表示，有相同遭遇的用户可以及时提交申诉，平台将在核实后尽快恢复作品。

11月24 日中午，微博游戏博主 “风咒”表示，自己在抖音发的 4 个 dota2 视频遭到腾讯举报。Dota2 是一款联机对战游戏，由美国知名游戏公司 Vavle 开发，完美世界在中国代理运营，并非腾讯旗下游戏。

公开资料显示，2019 年起腾讯对抖音、西瓜视频、今日头条等头条系产品发起超过 20 起诉讼，主张玩家制作的《王者荣耀》《英雄联盟》等游戏视频版权归属于腾讯自己，要求抖音下架相关视频、直播。据知情人士透露，腾讯就游戏视频发送给抖音的律师函已超过 300 封。

11 月 15 日，深圳南山区法院对其中一起案件做出判决，认为腾讯公司对《王者荣耀》游戏视频享有著作权，而创作视频的用户则不享有。南山法院最终判决，抖音赔偿腾讯 55 万元，并驳回了腾讯其他要求。抖音方面称将就此案提起上诉。

这次判决意味着普通用户或第三方平台未经腾讯同意，将无法发布腾讯旗下游戏视频，或进行游戏直播。