小米高管解读 Q3 财报：2021 年零部件供应仍存挑战，“华为出售荣耀”对其策略无任何影响

北京时间 11 月 24 日晚间消息，小米集团发布 2020 年第三季度财报。财报显示，2020 年第三季度，小米集团总收入达到人民币 722 亿元，同比增长 34.5%。经调整净利润达到人民币 41 亿元，同比增长 18.9%。

财报发布后，小米总裁王翔，副总裁兼 CFO 林志伟、财务副总裁王永华等高管召开了财报电话会议，解读财报要点，并回答记者提问。

记者：我想请问一下翔总，关于华为出售荣耀这件事，对手机的整体格局可能会有一些影响。那想问一下华为出售荣耀对于小米今后的战略是否有影响？第二个问题，根据财报，小米在高端市场的份额也在逐步提升。想问一下，未来小米继续做高端的策略是什么？

王翔：我们也是从媒体上看到了关于华为出售荣耀的这条新闻。但是不管怎样，这对我们的策略没有任何的影响。在过去相当长的一段时间内，3 年到 5 年的时间，小米一直坚持我们自己的打法。在全球市场用小米的打法，推广我们的产品和技术。我并没有看到我们需要调整策略，小米是一个非常专注用户体验的企业，不单单在中国，在全球的发达国家和发展中国家都一样去提供不同层次的的需求，给我们的米粉和消费者。所以我们这个策略——和米粉交朋友，做感动人心、价格厚道的产品——这个策略不会改变。所以就像我刚才介绍我们看到了非常大的增长，未来我们会坚持我们目前的战略。我梳理一下这个战略。首先我们要坚持双品牌的战略。这是从产品和品牌的这个角度来讲。从核心上来讲，我们还要坚持我们叫 “手机 X AIoT”的战略，就在手机和 AIoT 两个领域加大投入，持续发展。

这是回答您第一个问题。第二个问题是有关高端产品的。我们做高端产品的决心是非常大的。我上次也跟大家介绍，今年疫情期间，就在如此严重的疫情阶段，2 月中的时候，我们顶着很大压力线上发布了小米 10 和小米 10 Pro。这两个产品是我们第一次把单价推到了 4000 元，当时我们还是心怀忐忑。因为我们过去的产品从来没达到这个价格高度，但是我们产品的性能、性价比在高端领域里也是非常强的，这样你得到了消费者的认可。在 8 月份以后，又推了小米 10 的至尊版，同样非常受到消费者的欢迎。那么未来可能大家可以预期，在未来我们会不断的推出非常高端的产品，用小米品牌来推出高端产品，来满足我们的高端消费人群的需求。对于我们来讲，进入高端或者旗舰领域市场，对于我们来说是一个完全增量的市场，对于小米来讲是从来没有到过的领域。小米 10 的成功给了我们非常大的信心。我相信大家会看到越来越多的非常高性能的高端产品，出现在市场上。我们坚持在国内中国大陆和海外市场一样，推动这个品牌的高端产品上市。

记者：谢谢翔总，首先恭喜小米今天非常出色的业绩，我有两个问题，第一个是想请教一下，在欧洲我们未来可能会有哪些举措来保证我们的市场份额可以保持在现在这样一个高位水平。还有，因为我们看到今年这一个季度海外的销售额比中国的销售额更多，那么在未来几个季度这个现象会持续吗？另外，我们看到因为现在产业链有一些零部件短缺的问题，然后想问一下小米对这种短缺怎么看？会不会影响到未来手机的突破？

王翔：非常好的问题。首先在欧洲市场，我认为还是存在巨大的空间。我们第一次进入欧洲市场的时间，尤其是西欧市场，我现在先提西欧市场，是 2017 年的 11 月份，可以说第一次登陆西班牙。因为当时也是一个探索性的方法，但是取得了非常好的成绩，非常好的突破。到今天为止，我们在欧洲的市场占有率也就在 13% 左右，是平均 13%。所以我所看到的东西就是有巨大的增长。举个例子，就单点我们已经到了 34% 了。当然我不会期待说每一个市场都能做到 34%，但是发展空间你可以看到是非常大的。我们在西班牙市场获得第一名是 34%，我们还有很多很多市场都在进步过程中，包括意大利，包括法国，包括德国这些大的发达国家。那么还有欧洲有非常多的国土面积并不大的发达国家，也是非常重要的市场，这是西欧。我们才刚刚开始，这是从国家维度，从人口覆盖维度来看的。那么从渠道维度来看，我们运营商的业务刚刚开始，也是从 2018 年下半年、2019 年开始的。我们用了一年多的时间建立好了我们的基础。跟运营商的测试，产品的定制，已经基本准备完善，我们在总部也建立一个非常完善的实验室，来模拟整个欧洲运营商的环境。所以基本的条件都已经具备了，所以运营商也是一个未来发展的空间。同时我们当然要持续地和我们线下的合作伙伴建立好更牢固的关系。我们覆盖了非常多的、几乎所有的欧洲主流的线下渠道，我们要持续保持和线下渠道的紧密合作。随着我们高端产品的推出，我相信我们的品牌在欧洲的影响力会逐步增强。那么在辅以 AIoT 的这种产品，我相信在欧洲的发展空间还是非常大的。当然我们也要执行。我们要做出更适合欧洲消费群体需要的产品。然后我看了我们未来的产品规划，还是非常有信心，这是回答欧洲市场的前景。

第二个，你刚才谈到了目前面临的一个挑战，我也借这个挑战讲几句。确实今年从现在开始，实际上在过去相当长一段时间里，第二季度第三季度就开始了，整个供应的短缺，给我们造成了一些困扰。确实是缺货。那么，我们在第三季度取得了非常快速的增长，是非常不容易的，因为是在一个缺货的状态下。那么第四季度也会面临比较大的挑战，甚至会到明年都会有这种挑战。我们能做的就是做好精准的预测，跟我们的供应商合作伙伴更好地配合，不浪费每一份材料，就是怎么样更精准地做好生产和产品的规划，来满足市场的需要。目前我们还是在和我们所有的供应商合作伙伴在紧密的切磋过程之中。我相信这个过程是持续的。因为生产的调整，市场需求的变化，如果我们更有效地沟通好，我相信可以最大限度地减少由于缺货所造成的市场挑战。

记者：管理层你们好，我想问一下，现在疫情在欧美爆发的比较厉害，对于你们来讲欧美市场发展会不会受到影响？销售方面会不会也会受到疫情的一些影响？另外一方面就是想知道 iPhone 也做了 5G 的版本，对于公司在欧美方面的 5G 手机的出货会不会也有一些影响？你们过去曾说用 5G 的人多了，可能会对你们有帮助，你们现在是怎样看的呢？最后一个是想问一下关于小米这件事的。可以看到你们出货量其实表现也不错，可以透露一下你们小米电视在海外的发展是怎么样，未来有没有一个时间表，什么时候在香港也可以看到小米电视的产品？

王翔：谢谢。好，先说电视。很多的香港朋友一直都在问我这个问题，好多合作伙伴也在问我这个问题，我们的电视不是不去香港，我们是非常愿意把电视弄到香港，卖到香港。但是目前来讲，由于香港的标准有点特殊，它在香港这个标准有点特殊，所以可能要到我们把欧洲的所有标准都测试完成以后，我们才有精力把香港这个标准做进来。所以这是一个技术的工作，我们会尽快的把香港的电视产品做出来。但是这里边是一个纯技术标准匹配的问题。

另外一个问题关于疫情。疫情确实是，从现在开始疫情在欧洲，在印度都有反弹。对我们来讲，短期来看，从今年看，对我们影响最大的是 3、4、5 这几个月。在欧洲疫情刚爆发的时候，各个国家都有很严厉的措施。但是稍缓和以后，因为手机这个产品还是一个刚需产品，这两个月的影响逐渐就恢复了。那么目前来讲，我们并没有看到非常大的影响，就对智能手机的销量并没有大的影响。我想我分析的原因是这样的。在欧洲市场它有 50% 的市场是运营商市场，很多消费者他签了两年或者两年半或者三年的合同，他合同到期的时候，他通过邮寄的方式照样能买到手机；或者他去商店、也可以在电商平台上，他们都提供这种邮寄的服务，如果他需要换手机也可以换。所以从 5 月份以后，智能手机的销量一直在恢复过程中。现在我们在欧洲的销量达到了最高点。当然近期西班牙、意大利这些国家疫情的爆发，我认为理论上会有一些影响，但是我没有看到对手机业务有特别大影响。在印度确实我们受到了比较大的影响。因为我们是在印度本地生产。由于疫情比较严重，工厂的生产是时断时续的，因为如果厂区出现疫情就会封闭。所以我们不得不通过出口的方式，满足需求。印度的市场确实是受到了一定程度的影响，我们仍在严密的关注过程中。但是在印度市场我们也是保持了第一名的位置。刚才您还问到 iPhone。iPhone 推出 5G 手机，实际上小米一直是一个 5G 的推动者。我们在 2019 年初的时候，就在欧洲推出了第一款 599 欧元的 5G 手机。我们一直希望推动五 G 在全球的发展。对此，我们做了几件事。一个就是要把 5G 的技术，把高端的技术很贵的技术把它大众化。所以今年年初的时候我们用红米品牌推了 K30 系列，那么它是第一次卖到了 300 美元，就是 1999 元的 全球第一款 5G 手机。然后我们持续把这个价格降到了 1599 元。然后现在正在向千元机推进。我们希望用这种方式来迅速地扩大 5G 的发展，来推动这种技术进步。因为新技术普及最重要的，尤其无线通信技术普及的最重要的一个瓶颈，就是它终端的价值。所以我们会持续推动，不仅在中国、在全球都会推动 5G 的发展。我们所有在欧洲推广的高端手机，就是小米品牌的高端手机全都是没有例外，全都是 5G 手机。我们非常愿意和全球的友商们共同推进 5G 技术在全球的发展。