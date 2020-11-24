嫦娥五号成功发射，科幻作家郝景芳：以后更多火箭发射可从月球上面去做

嫦娥五号探测器是由中国空间技术研究院研制的中国首个实施无人月面取样返回的航天器。

其计划在探月工程三期中完成月面取样返回任务，是该工程中最关键的探测器，也是中国探月工程的收官之战。中国预计 11 月底择机发射 “嫦娥五号”。

郝景芳是科幻作家、雨果奖获得者，长期关注天体空间，一直以来，为全社会航天知识科普贡献巨大。关于此次备受瞩目的 “嫦娥五号”探月任务，她加入了《月球，我们又来了》知识官计划，和我们一起传播科学知识，再燃全网航天科普热！

嫦娥五号特邀 “知识官”郝景芳快问快答：

1、全球的航空航天事业，您比较关注哪些方面，如何看待今年的 “航天热”？

郝景芳：我关注新技术的发展，比如新型材料、能源技术、太空种植，另外的关注点就是商用航天，包括太空旅游。

我们未来只有更多地调用全社会的力量做商用航天，才能让航空航天事业发展壮大。比如我现在特别关心小行星采矿，我自己其实也蛮希望参与到未来的商业航天领域的工作中。

2、 中国航天逐渐从追赶者到引领者，面向未来，中国在天体空间有哪些有想象力的事情可以做？

郝景芳：未来的想象空间很大，中国可以更加积极的参与到国际太空建设过程当中，一是空间站，二是月球的基地建设，三是更多商用航天的应用。

3、如今，公众越来越关注航天科学，这意味着什么？您对航天科普有哪些建议？

郝景芳：公众关注航天科普可能主要是关心结果，什么时候能到外太空定居呀等等，我还是蛮希望航天热能带动一些真正对科学学习的热情，让各个领域的人愿意参与，让更多的孩子愿意往这个方向努力。

美国的航天热是在六七十年代，就有很多小朋友受到感召，长大以后就成了科学家、工程师，我希望这种航天热从教育上面影响到下一代。

4、中国探月可以说是最为成功的工程之一，请您畅想一下我们未来可以在月球上做什么？

郝景芳：未来在月球上还是很多科研方向的工作，一方面是建立更好的天文观测基地，因为在月球上做任何天文观测都比地球的条件更好，没有大气污染、重力很轻，月球可以作为一个到太空里面最好的一个中转站，那么以后更多的火箭发射可以从月球上面去发射，可能从月球上面到火星上面来来回回就不用再回到地球地面了

5、 您期待太空移民特别是月球移民吗？为什么？请您描述一下百年后，人类会有怎样的太空之旅?

郝景芳：我觉得其实移民月球和火星肯定生活是非常不舒适的，哪怕火星经过很多年的改造，可能还是远远比不上地球，没有这么多丰富有趣的环境，也不适宜人居住，人只能勉强在那边生存吧。

它都是科研意义大于生活居住的意义，可能只能到 100 亿，200 年后，人们已经在那个地方开发了非常久的时间，它才能够真正去承接一些移民吧。