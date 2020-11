拿下首轮投资，小冰开始「成年冒险」

「过去小冰在微软时,微软把小冰定义为未成年人、古灵精怪的小朋友。如今她成年了,并且在今天这样的契机下,小冰首次回到娘家微软,与微软展开了两个成年人之间的合作。其实,自始至终小冰都是一个成年人,她的目标始终都是通过打造的框架,去帮助我们发现那些已知、未知的行业应用场景。」



11 月 24 日,在微软与小冰的战略合作发布会上,小冰公司首席执行官、原微软(亚洲)互联网工程院常务副院长李笛向台下一众媒体这样阐述独立、单飞后的小冰与微软之间的合作关系定位。

今年 5 月,小冰科技有限公司注册成立。7 月中旬,小冰正式从微软拆分,成为一家独立运营的公司。沈向洋担任新公司董事长,李笛担任 CEO。新公司将继续保留中国小冰、日本 Rinna 品牌。

至此,小冰脱离微软大体系,告别微软羽翼的庇护,从温室走向丛林。

拆分仅一个月后,小冰发布第八代技术,并面向个人用户推出第一个虚拟人类产品正式版本,以及「X 套件」系列应用软件等产品。独立后的小冰,产品线迭代进度,以及商业化进程提速明显。

本次发布会上,小冰又在战略投资、风险投资方面有了新进展。小冰公司董事长、原微软全球执行副总裁沈向洋博士宣布日前小冰已完成 Pre-A 轮融资,投资方为北极光创投与网易集团。

尽管,在过去六年中,小冰通过不断迭代,从主打「情商」的语音助手,成长为会写诗、会作画、会唱歌、会作曲的「全能」少女,从文本到多模态交互,覆盖、融合了 AI 人工智能领域几乎所有主流技术。支撑起全球超 60% 的 AI 交互总量,交互总量稳居全球第一。仅小冰单一品牌就覆盖了 6.6 亿在线用户、4.5 亿台第三方智能设备、9 亿内容用户。

但这些「成绩」还远远不够,小冰瞄向了一个更大的市场,To B 重点行业用户。

小冰公司首席执行官、原微软(亚洲)互联网工程院常务副院长李笛|小冰

「百变」小冰的「求职意向」

目前,小冰联合微软特别针对金融、智能汽车、内容生产三个领域场景推出行业解决方案。

比如,金融领域,以往上市公告需要通过人力从海量信息中收集、摘取、处理,进行资讯服务,尤其是在上市公告高并发、非密集两个极端「流量」状况下,给企业的团队人员管理带来很大挑战。

采用人工智能技术后,收集金融信息的时间较人工大幅度缩短。试想一下,小冰的客户万得资讯每天需要覆盖全部 26 类金融类别,服务对象包括国内 90% 以上的金融机构交易员及 40% 以上的个人金融交易者。每天早晨十点,最多 100 家企业同时发布公告,公告最多超 100 页。如全部采用人力,团队规模大、人员管理难之外,如何保障信息产出的稳定性、准确性以及时效性,关乎企业的发展「脉搏」。

同时,突破金融摘要的难点后,小冰还将利用知识图谱、信息技术,为企业提供金融风控服务。再向前一步,叠加 AI 技术,实现金融节目的生成与落地,进而成为高度定制化的服务。

智能汽车领域,小冰提供的不只是常规的智能驾驶舱体验,而是创造出一个「同行者」、「副驾驶」,用有温度、高情商、非孤独式随时随地的体验,跨平台调用汽车感官,以汽车的视角创造各种各样的应用。

内容生产场景中,小冰基于文本、声音和视觉生产内容。据了解,小冰的设计能力已经在工业设计、数字印刷图案设计、纺织服装面料设计、包装设计等领域落地。可稳定设计三十余种主流风格,按需创作,图案设计多样性达 10 的 26 次方。

在李笛看来,人工智能领域想象空间非常大,泡沫也很大。很容易停留在美好的概念阶段,却很难深入垂直领域落地,并产生良好的实际效果。「小冰今天推出的首批行业优先解决方案,每一款都有自己的独到之处。」

据李笛介绍,与其他市场行业解决方案不同,小冰瞄准的是行业关键岗位的痛点问题,绝非以「减员增效」为出发点的流程式提升。

「怎样强调对关键岗位的洞察都不为过,因为如不考虑 AI 技术或者相应解决方案在关键岗位上的作用,只考虑流程过程的提升,很容易将 AI 技术变为一种相对廉价的解决方案。只考虑成本,不考虑如何通过 AI 技术给行业提供前所未有的服务。」

关键岗位意味着不可取代性,跨越式、大踏步升级。

李笛举了两个例子,一个是,智能汽车场景中,以往的 AI 技术只能把用户体验从 50 分涨至 70 分,是一种有限度的提升。另一个,在新制造领域中,在高效、迅速的生产设计环节中,因设计强度大、要求高,人类设计师的职业生涯短暂,一些年轻设计师往往经过两年半的时间,设计灵感就被「耗尽」。

所以,无论是小冰带来的智能汽车感官体验的全面升级,还是延长设计师艺术生命,都是小冰穿透、打通 B 端的「法宝」。

疫情新常态下,机遇与挑战并存。微软公司副总裁、微软中国区首席运营官邹作基对小冰挖掘 To B 行业,做了一个有趣的注脚,金融行业小冰可能变成一个 40 岁的男人,在金融架构内服务客户;零售行业,小冰可能变成一个 30 岁的女孩,懂美容,了解全世界化妆品、美容知识。

行业数字化生产力提升大潮下,小冰试图塑造百变角色,成为行业的桥梁。

微软与小冰合作仪式现场|小冰

依然是用户的小冰

一直以来,小冰的企业属性颇受外界关注。

小冰最早凭借高 IQ、高 EQ 火遍全网,被 C 端用户熟知。但近两年,小冰却不断「出圈」,做起了 To B 的生意。一方面,小冰如何平衡、定义自己的 To C 与 To B 业务,决定了其未来的商业化路径,发展走向;另一方面,小冰单飞之后,从没有固定 KPI,到直面市场丛林法则。无论是营收贡献,还是 AI 场景落地,小冰如何联合微软在 To B 市场讲出一个更好的故事,也尤为重要。

发布会上,李笛对小冰的解决方案做了一个大胆假设,即所有 To B 的解决方案归根结底都是 To C 的问题,比如生产线上的仓储、物流,或者工人操控机械手臂,看似 To B,最后可能都是 To C 场景,小冰的框架是一个同时包含 To B 和 To C 的全能力解决方案框架。

李笛进一步告诉极客公园,「尽管小冰做了 To B 解决方案,实际交互也是在 To C 端进行的,我们不认为自己和其他 AI 公司一样完全 To B。」

早期通过主打高情商,小冰有别于其他 AI 企业在市场上独树一帜,李笛也曾经说小冰没有对标产品。今天,打开被微软束缚的一只手后的小冰,又选择重新与微软「牵手」,试图加速 To B 商业化解决方案落地。

李笛认为,小冰是一家创业公司,而微软具备 40 多年的经验积累,在 To B 方面具有强大的体系,优势不仅体现在客户上,还在于客户洞察、经验,以及完整的结构上。是一家独立新公司急需的能力、经验赋能。

双方在 To B 领域合作的差异化在于,AI 与云结合,产生更深入、直接的应用层服务能力。未来基于微软 Azure、Modern Workplace、应用(Dynamics)三个方面给客户提供不同类型服务。

「微软搭建一个科技平台,小冰是科技贡献者,也是平台的重要依靠。平台下面涉及不同类型行业,由微软合作伙伴负责,这些演变将使得微软建立起的行业生态发生巨大变化。此外,独立后的小冰,与微软本地创新、协同,甚至与原有商业化客户合作上,循环效率变得更快。」邹作基总结道。