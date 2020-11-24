欧盟计划提高电动汽车锂电池产量，2025 年实现自给自足

据报道，欧盟委员会副主席马罗斯 · 塞夫科维奇（Maros Sefcovic）周二表示，到 2025 年，欧盟可以生产足够的电池，为其快速增长的电动汽车提供动力，而不需要再依赖进口电池。

作为到 2050 年实现 “气候中立”计划的一部分，欧盟希望提高当地被誉为 “绿色产业基石”的产量，包括制造低碳钢的氢燃料和为清洁汽车提供动力的电池。

塞夫科维奇在网上举行的 “欧洲电池会议”上表示：“我有信心，到 2025 年，欧盟将能够生产出足够的电池来满足欧洲汽车工业的需求，甚至还有出口能力。”

当前，中国的锂离子电池产量约占全球的 80%，但欧洲的产能将迅速扩大。目前，欧洲有 15 家大型电池工厂正在建设中，包括瑞典公司 Northvolt 在瑞典和德国的工厂，中国电池制造商宁德时代在德国的工厂，以及韩国公司 SK Innovation 在匈牙利的第二家工厂。

塞夫科维奇称，到 2025 年，计划中的欧洲工厂将生产足够的电池，为至少 600 万辆电动汽车提供动力。

尽管新冠病毒疫情导致汽车整体销量暴跌，但有数据显示，今年欧洲纯电和插电式混合动力汽车的总销量预计将翻一番，达到 100 万辆。

欧盟委员会预计，到 2025 年，欧洲道路上将有 1300 万辆低排放汽车上路，因此还需要进一步投资。

瑞典电池制造商 Northvolt 对外沟通副总裁杰斯珀 · 威加特（Jesper Wigardt）称：“在建立完整的欧洲供应链和劳动力市场方面，我们还需要进行重大投资，以支持电池工厂。”