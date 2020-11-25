通用电气警告：在复苏缓慢情况下，航空部门将进一步裁员

通用电气公司（General Electric Co）周二警告称，其航空部门将进一步裁员，理由是受新冠疫情影响航空业将复苏缓慢。

裁员是该公司航空部门面临的最新挫折，尽管美国监管机构结束了波音737 MAX 机型 20 个月的停飞，且新冠疫苗研发企业报告了积极数据，但航空业的困境预计会持续到 2021 年。

通用电气在一份声明中表示：“随着我们继续密切监视市场状况，我们正在研究一系列选择方案并适当地调整业务，以适应全球航空业从新冠疫情严重影响中复苏的现实。”

通用电气的一位官员称，该公司航空部门负责人 John Slattery 在上周五发表的内部视频消息中说，额外的裁员将是这些选择的一部分。

通用电气股价周二上涨了约 5%，至 10.58 美元。

通用电气于 5 月份曾宣布，到 2020 年将其航空部门的全球员工数量削减 25%，最多裁员 13000 人。该公司在三季度减少了约 20% 的航空部门员工，并节省了近 10 亿美元的成本。

上个月，通用电气表示正在 “积极监控”需求恢复的步伐，以确保未来的业务 “规模合适”。

航空部门为通用电气最大的部门，该部门为波音和空客 SE 生产发动机，其营收在三季度下降了 39%，而同期航空订单减少了一半以上，商用发动机和商用服务均下降了 60%。