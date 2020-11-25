马斯克：特斯拉新车型或将是小型电动掀背车

据报道，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）在欧洲电池会议上介绍了特斯拉未来几年的努力，该公司将继续在市场上推出续航里程更长的电动汽车，但是在新车推出时间和其他具体信息方面，马斯克并未透露更多信息。

特斯拉当前正在德国柏林附近建设工厂，这座工厂将负责为欧洲消费者生产汽车，包括可以在拥挤的城市环境中轻松驾驶的小型汽车。马斯克在今年早些时候就曾暗示，特斯拉可能会在德国设计一款掀背车。

马斯克在这次活动上说道：“在欧洲生产一款紧凑型汽车是非常有意义的事情，我们也许会生产一款掀背车。我相信也会有其他车型。”

马斯克在周二表示，特斯拉将推出现有车型的改进版，使其续航里程接近 700 公里，而且当前该公司还在开发续航里程更长的汽车，有可能将达到 1000 公里。此前马斯克在 Twitter 上表示，最新款的 Roadster 电动跑车的续航将会超过 1000 公里，但是该车的生产已经落后于时间表。

周一，特斯拉股价大涨，马斯克也超越了比尔 · 盖茨（Bill Gates），成为世界第二大富豪。在周二举行的活动上，他与德国经济部长彼得 · 阿尔特迈尔（Peter Altmaier）和意大利同行斯特凡诺 · 帕图阿内利（Stefano Patuanelli）等人一起成为了主角。这些大人物的出席，反映出欧洲对电动汽车需求大涨的乐观态度。

特斯拉当前所售车型包括 Model 3、Model Y 和 Model X 等。此前马斯克曾表示，在德国首都柏林，他发现在驾驶 Model X 的时候，很难找到足够大的车位，这款车的长度达到了 5000 毫米。马斯克称：“我当时在柏林附近驾驶着一辆 Model X，但是一直很难找到可以停下这辆车的停车位。”

特斯拉所有车型的长度都超过了大众的同级别车型，作为德国本土企业，大众所生产的汽车更符合当地的驾驶和停车环境。

电池成本

本月早些时候，中国电池制造商蜂巢能源科技有限公司宣布，他们将加入规模更大的宁德时代的行列，在德国建设电池工厂。与此同时，特斯拉电池供应商松下也有可能将在挪威建设工厂。

包括瑞典初创企业 NorthVolt 和 PSA 集团与能源巨头道达尔的合资企业在内的本土制造商，也计划挑战亚洲电池生产商的主导地位。

今年 9 月，特斯拉召开了自己的 “电池日”活动，在本次活动上，马斯克提出了一个计划，即在未来三年内制造一辆售价只需 2.5 万美元的汽车，并将电池成本降低一半左右。如果要生产一辆真正的面向大众消费市场的电动汽车，并且实现盈利，特斯拉需要比现在更多的电池供应，且电池成本也要更低。

全球大多数车企都没有采取自己生产电池芯的模式，因为在这些车企看来，在这个由 LG 化学、宁德时代和松下等亚洲制造商主导的行业中，自己生产电池需要很高的投资成本，而且汽车制造商本身也缺乏电池制造专业知识。

周二欧盟表示，到 2025 年，该地区将可以生产足够的电池，为快速增长的电动汽车车队提供动力，从而消除对进口电池的依赖。

特斯拉和马斯克有能力为电池发展提供资金。周一，在特斯拉股价又一次大幅度攀升的推动下，这位 49 岁的企业家的净资产飙升至 1280 亿美元，超过了微软联合创始人盖茨。

特斯拉在德国柏林建设中的工厂，是该公司位于欧洲的首座工厂，这座工厂计划从明年年中开始生产汽车，其最终产能将达到每年 50 万辆。对于特斯拉来说，柏林工厂是一次重要的扩张，因为德国正是大众、宝马和戴姆勒等传统车企的总部，未来这些传统车企将与特斯拉进行越来越激烈的竞争，他们当前都已经推出了自己的电动汽车。

马斯克在本次会议上表示，特斯拉正在研发比现有电池更便宜、续航里程更长、更环保的电池，这些电池未来将在柏林工厂内生产。

在谈到特斯拉一直在加利福尼亚州工厂内研发的电池芯时马斯克说道：“我们现在已经达到了台式水平。我们的目标是，不久后就能在试工厂层面完成生产，然后柏林 - 勃兰登堡工厂将开始负责大规模生产。”