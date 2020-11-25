美股周二大涨，道指首次站上 3 万点，特斯拉市值突破 5 千亿美元

北京时间 11 月 25 日消息，新冠疫苗上市指日可待的乐观预期等消息，推动道琼斯工业平均指数史上首次突破 3 万点。截至收盘，道指涨 454.97 点，涨幅为 1.54%，报收 30046.24 点；标普 500 指数涨 57.82 点，涨幅为 1.62%，报收 3635.41 点；纳指涨 156.15 点，涨幅为 1.31%，报收 12036.79 点。

美国主要科技巨头悉数上涨：

图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数上涨：

图 3：中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌不一，其中上涨的公司包括：

图 4：上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

图 5：下跌的其他中概股

图 6：京东物流有意赴港上市，融资至少 50 亿美元

据一名不具名知情人士透露，京东物流考虑 IPO（首次公开招股），融资至少 50 亿美元。上述知情人士披露，京东物流希望估值可以达到约 400 亿美元。据悉，京东物流倾向于选择在香港上市。另据消息人士称，京东已经在与投行进行初步沟通。知情人士披露，京东物流的 IPO 计划尚处于初步阶段，它可能决定不再实施 IPO 计划，融资金额和上市地点等细节也可能发生变化。路透社旗下 IFR 首先报道了京东物流可能上市的消息。京东发言人未就此置评。2017 年，京东将京东物流分拆为一家独立公司。京东在最新发布的财报中披露，截至 9 月 30 日，京东物流在中国境内有逾 800 座仓库。第三季度，包括京东物流在内的新业务，给京东贡献了约 110 亿元净营收，在公司总营收中的占比约为 6%。彭博社刊文称，当前京东希望使京东健康在香港上市，融资约 30 亿美元。京东数科 9 月份递交了 IPO 招股书，计划在上海科创板上市。目前尚不清楚京东数科上市计划是否会受到监管政策变化的影响。今年早些时候，京东通过在香港二次上市融资 44.6 亿美元。今天常规交易中，京东股价上涨 2.26 美元，涨幅为 2.58%，报收于 89.82 美元。

图 7：世纪互联第三季度扭亏为盈 股价盘后大涨逾 14%

世纪互联今天发布的第三季度未经审计财报显示，净营收由上年同期的 9.81 亿元增长 27% 至 12.5 亿元（约合 1.835 亿美元）；归属于普通股股东的净利润为 9710 万元（约合 1430 万美元），上年同期归属于普通股股东的净亏损为 6950 万元，第二季度净亏损为 21.2 亿元。基本和摊薄后每股收益分别为 0.11 元和 0.08 元，相当于每美国存托股 0.66 元和 0.48 元；截至 2020 年 9 月 30 日，世纪互联持有的现金、现金等价物和短期投资价值 55.3 亿元（约合 8.152 亿美元）；管理的机柜数量净增 7425 个至 51476 个，上年同期和第二季度分别为 32116 和 44050 个；世纪互联预计第四季度营收将介于 13.2 亿至 13.4 亿元之间。今天常规交易中，世纪互联股价上涨 0.09 美元，涨幅为 0.36%，报收于 24.89 美元；盘后交易中，世纪互联股价一度上涨 3.61 美元，涨幅为 14.5%。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：

图 8：上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

图 9：下跌的其他国外科技股

图 10：PC 销售因疫情创下纪录，盘后惠普股价一度上涨 9%

在财报中披露 PC 销售因疫情期间远程办公和学习推动的需求飙升而创下纪录后，盘后交易中惠普股价一度大涨 9%。今天常规交易中，惠普股价上涨 0.56 美元，涨幅为 2.64%，报收于 21.75 美元。惠普第四财季业绩超过华尔街预期，不按美国通用会计准则计算净利润为 8 亿美元，每股收益为 62 美分，上年同期这两个数据分别为 9 亿美元和 60 美分。虽然 1900 万台 PC 和 1200 万台打印机的销量均创下纪录，惠普第四财季营收由上年同期的 154 亿美元下滑至 153 亿美元。来自消费者的需求是惠普销量创下纪录的一大原因，是高端机型（增长 29%）、游戏 PC（增长 23%）、显示器和配件（增长 59%）和 Chromebook（翻一番）销量的大幅增长。惠普预计第一财季每股收益将介于 64 至 70 美分之间，高于分析师预期的 54 美分。FactSet 汇总的资料显示，分析师对惠普第四财季每股收益和营收的预期分别为 52 美分和 146.2 亿美元。Futurum Research 首席分析师丹尼尔 · 纽曼（Daniel Newman）向 MarketWatch 表示，“对第一财季业绩的展望，远高于业内分析师，表明惠普对 PC 和打印机的需求将持续到第一财季是有信心的。再考虑到增加分红和积极的股票回购计划，惠普显然意识到其股票蕴含有巨大价值，这些举措可能在未来一个季度吸引投资者。”今年以来，惠普股价累计上涨 6%，标普 500 指数上涨了 12.5%。

图 11：特斯拉市值首次跨过 5000 亿美元大关

星期二常规交易中，特斯拉股价上涨 33.53 美元，涨幅为 6.43%，报收于 555.38 美元，市值达到 5264 亿美元，首次超过 5000 亿美元大关，这标志着其股价在 2020 年的上涨达到另一个里程碑。最近数周，特斯拉市值增长的主要推动因素，是它将于下个月 21 日成为标普 500 指数成分股。过去 12 个月，特斯拉股价累计上涨约 5 倍。今年初，特斯拉股价约为 90 美元。CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)是特斯拉股价飙升的最大受益者之一。星期一马斯克个人财富增加 72 亿美元，达到约 1279 亿美元。彭博亿万富豪指数的资料显示，今年以来，马斯克个人财富增长逾 1000 亿美元。他也因此超越微软联合创始人比尔 · 盖茨（Bill Gates），成为仅次于亚马逊 CEO 杰夫 · 贝佐斯 (Jeff Bezos)的全球第二大富豪。10 月份，特斯拉发布的第三季度财报显示，营收增长 39% 至 87.7 亿美元，不按美国通用会计准则计算，每股收益为 76 美分，分别超过分析师预期的 82.8 亿美元和 56 美分。第三季度特斯拉交付量为 139593 辆，环比增长 54%，同比增长 44%。其中 Model 3 和 Model Y 交付量同比增长 56% 至 124318 辆，Model S 和 Model X 出货量则下降 13% 至 15275 辆。