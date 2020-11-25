SEC 批准：Uber 等公司可向零工支付股权抵工资

美国证券交易委员会 (SEC)于当地时间周二提出了一项试点计划，允许 Uber 和 Lyft 等科技公司以股权而非现金的形式，向零工从业者支付最高相当于 15% 的年薪。这家监管机构表示，此举旨在反映劳动力结构发生的变化。

SEC 表示，互联网公司可能会像对待普通员工一样，为零工从业者提供股权薪酬。不过，该机构目前的规定还不允许企业以股权形式向零工从业者支付薪酬。其最新提案不涉及加薪，而是在使用现金或股权支付薪酬方面创造更大的灵活性。

与此同时，人们正就快速增长的零工经济展开激烈辩论。劳工权益人士抱怨称，零工经济导致从业者受到剥削，包括剥夺了他们的工作保障以及医疗保健和带薪休假等传统福利待遇。

SEC 主席杰伊 · 克莱顿（Jay Clayton）在一份声明中说：“工作关系随着技术的发展而改变，零工经济从业者对美国整体经济的持续增长变得越来越重要。”他补充说，拟议中的临时规定将允许零工从业者享受公司增长带来的好处，不过获得股权的上限为年薪的 15%，或三年内 7.5 万美元。

但 SEC 中的民主党籍委员艾莉森 · 李 (Allison Lee)和卡罗琳 · 克伦肖 (Caroline Crenshaw)都反对这一举措。他们表示，给予科技巨头这样的灵活性将为其他类型的公司创造不公平的竞争环境。