把苹果挤出全球前三，小米斩获上市以来最好业绩

小米迎来了上市以来的最好业绩。今年第三季度，其营收、净利、手机出货量等多项数据均创下季度新高。

虽然海外疫情仍在持续，但海外市场正在成为小米的主要增长动力。本季度，小米海外市场收入达到 398 亿元，同比增长 52.1%，海外市场收入占比首次过半，达到 55%。

不过与手机出货量增长相随的是，今年第三季度小米手机 ASP（平均售价）环比有所下降。在小米想要一直站稳的高端市场，需要持续夯实能力。

手机出货量创新高 ASP 稍有波动

手机业务是小米的基本盘，也是本季度最大的亮点。

今年第三季度，小米智能手机收入达到 476 亿元，同比增长 47.5%；智能手机出货量 4660 万台，同比增长 45.3%。收入及出货量均创历史新高。

根据第三方机构 Canalys 的数据，今年第三季度，小米智能手机出货量排名全球第三，市场占有率达到 13.5%。这也是小米继 2014 年首次进入全球前三之后，再次回到头部阵营。

小米总裁王翔在电话会议中表示，双品牌的战略以及技术投入，是非常重要的贡献。Redmi 拆分之后，巩固原有存量市场。日前小米官方宣布 Redmi Note 系列累计销量突破 1.4 亿台；小米品牌则冲击高端，加强核心技术投入。

实际上，除了小米自身的战略布局之外，行业格局的变化也是重要的外部原因。自 2019 年以来，华为由于遭受美国封杀，在应用生态以及芯片上困难重重，极大影响了全球销量。日前，华为又宣布出售荣耀自救。

野村综研咨询顾问闵海兰认为，华为出售荣耀之后，未来全球市场排位可能会大洗牌。荣耀从华为中剥离出来，一方面荣耀会与小米更直接的竞争，另一方面华为的全球排位可能会受到影响。她预测未来小米在手机品类上有望超越华为位居第二。

今年第三季度，小米智能手机的 ASP 为每部 1022.3 元，而 2019 年第三季度为每部 1006.5 元。但相比今年第二季度的 1116.6 元，有所下降。

小米方面称，ASP 同比上升主要由于今年第三季度中高端智能手机销售额增加所致。今年前 10 个月，小米境内定价 3000 元人民币或以上，及境外定价 300 欧元或以上的智能手机全球销量超 800 万台。此外，本季度中国大陆 ASP 同比增长 14.7%，但境外市场 ASP 略微下降 1.5%。

王翔解释称，国内小米加强了中高端领域的布局，以及 5G 普及带来的溢价，这是中国 ASP 显著提升的主要原因；而在海外市场，由于阶段性的产品组合，比如推出的小米 9A 销售量很大，对海外 ASP 有一定的影响。

海外市场成增长引擎 营收占比达 55%

今年第三季度，小米海外市场收入达到 398 亿元，同比增长 52.1%，创单季度历史新高。同时本季度小米海外市场收入占比首次过半，达到 55%。

欧洲市场成为亮点。根据 Canalys 的数据，今年第三季度小米在欧洲市场的智能手机出货量同比增长 90.7%，市占率达到 18.7%，连续第二个季度市占率进入前三名。其中，在西欧地区的智能手机市场增速达 107.3%，市占率达 13.3%，排名首次升至前三。

在日前的小米开发者大会上，小米董事长兼 CEO 雷军称，小米的目标是未来几年在欧洲排到第一名。

除了欧洲市场，小米也在加快在其它海外市场的布局。根据 Canalys 的数据，在拉美地区，小米的智能手机出货量同比增长 471.4%，市占率 9%，排名第四；在中东市场的智能手机出货量同比增长 156.7%，市占率达到 17.4%，排名第三；在非洲市场，智能手机出货量同比增长 197.5%，市占率达到 10.7%，排名第三。

WitDisplay 首席分析师林美炳认为，小米在海外市场的增长，第一是布局速度的加快，本地化运营能力支撑；第二是疫情对线下渠道影响很大，而线上渠道是小米的传统优势，小米在合适的时机将优势发挥到了极致。财报显示，今年前九个月，除印度以外的海外市场，小米在线智能手机出货量已超过 1000 万台；第三是小米在迎合线上消费习惯的同时，也符合疫情期间用户对性价比产品的需求。

而除了智能手机业务，小米也在推进 IoT 和互联网服务加速进入海外市场。

今年第三季度，小米海外 IoT 及生活消费产品收入同比增长 56.2%，也创下单季度历史新高。并且部分主要品类，如手环、滑板车、扫地机器人等的境外收入规模已超过中国大陆。小米方面称，未来将利用渠道优势及用户基础，将更多爆品引入境外市场。

今年第三季度，小米海外互联网服务收入同比增长 75.6%，达到 7 亿元，对整体互联网服务的收入贡献占比达到 12.%。小米方面表示，随着境外手机销量快速增长，境外用户规模持续扩大，尤其欧洲等发达地区用户规模增速较快，带动境外互联网人均收入随之增长。

结语

总体而言，虽然全球疫情仍在持续，但小米发挥了自己的线上渠道优势。另外小米也在技术研发、海外运营商渠道等短板上进一步补足能力。

对于今年第四季度的预期，王翔表示，小米依然有信心，但也面临着挑战。从今年第二季度开始，小米就面临着全球零部件供应短缺的困扰。他称小米将努力与供应商配合，将产能发挥到极致，以满足第四季度的需求。

另外，林美炳认为，小米的挑战还有在高端产品线上的布局，未来与 Ov、苹果三星的比拼值得关注。