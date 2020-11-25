中国电信、中国联通 5G 消息中心联合公开测试

11 月 25 日消息 中国电信、中国联通日前开启 5G 消息中心联合公开测试，为后续中国电信、中国联通组织 5G 消息平台采购提供技术部分的评判依据。

本次测试由中国电信云网发展部、中国联通云网运营中心共同委托中国电信研究院、中国联通研究院实施。测试内容遵照《中国电信 - 中国联通 5G 消息中心测试规范》，并需要满足《中国电信 - 中国联通 5G 消息总体技术要求》、《中国电信 - 中国联通 5G 消息中心设备规范》、《中国电信 - 中国联通 5G 消息平台 - 平台接口规范》、《中国电信 - 中国联通消息安全管控平台设备接口规范》等相关标准要求。

未按测试要求配合相关测试工作视为测试不通过。测试不通过，则不满足参加中国电信、中国联通后续组织的相应集中采购的资格要求。已通过测试的厂商，在签署同意沿用前期测试结果的前提下，对已测内容可不再重复测试。

测试采用打分制。通过测试的厂商，其测试结果折算成相应分值后，将直接体现在后续集中采购评标的技术得分当中，技术得分除测试结果外，还有测试未包含，但需要承诺满足的相关内容，如项目团队及组织、工期承诺、技术应答等。

如在测试要求完成时间内非厂商自身原因造成的时间损失，则顺延相应的损失时间。如果出现争议测试项目，由中国电信、中国联通测试工作团队进行裁决。

本次测试设备及配套设备由参测厂商提供，测试终端由中国电信、中国联通提供。参测厂商需准备测试设备、人员，应于测试启动会后 5 天内完成测试环境搭建，逾期未完成视为放弃本次测试。

不久前，中国电信和中国联通联合集采 5G 消息系统，短信模块处理能力共约 49.56 万条 / 秒，消息模块用户容量共约 6000 万户，虚拟化层软件 3000 CPU。

今年 4 月 8 日，中国移动、中国电信、中国联通携手 11 家合作伙伴共同发布的《5G 消息白皮书》，计划在 2020 年内实现 5G 消息商用。在手机支持方面，目前，华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了 5G 消息的功能测试。