接近历史最高：比特币价格三年来首次突破 19000 美元大关

11 月 25 日消息，据国外媒体报道，当地时间周二，比特币价格攀升至 1.9 万美元以上，这是该加密货币近三年来首次突破 19000 美元大关，接近历史最高价格。

三年前，比特币价格在短短几周内从不足 1000 美元飙升至近 2 万美元。当地时间周二，该加密货币上涨 4.8%，至 19225 美元，略低于 2017 年 12 月创下的 19666 美元的历史最高纪录。

比特币是世界上最大的加密货币，这种加密货币以价格波动剧烈而闻名。仅在过去两周，该加密货币价格就上涨了约 25%，今年以来累计上涨约 160%。

目前，比特币的市值估计为 3559 亿美元。相比之下，比特币价格在 2017 年 12 月创下历史新高时，该加密货币的市值为 3318 亿美元。

据悉，支付平台 PayPal 等主流公司已经接受了加密货币。上月，该公司宣布推出自己的数字货币服务，允许人们在其网站和应用程序上购买、持有和出售数字货币。

在 PayPal 前首席执行官比尔 · 哈里斯（Bill Harris）将比特币称为 “历史上最大的骗局”后，这是 180 度的大转变。

比特币是一种用区块链作为支付系统的加密货币，由中本聪在 2009 年基于无国界的对等网络，用共识主动性开源软件发明创立。该加密货币的供应量限制在 2100 万个，这一数字预计将在 2140 年前后达到。

比特币的最小单位是 “聪”，这是根据传闻中的比特币开发者中本聪的名字来命名。一个聪相当于一个比特币的一亿分之一。