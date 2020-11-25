微软确认正开发 CloudPC 服务：将你的 Win10 迁移到云端

IT之家 11 月 25 日消息 有传言称，微软正在秘密研发一项新的 CloudPC 服务，将为 Windows 10X 提供 Win32 应用。有关 Cloud PC 的线索最早是在 LinkedIn 的一份工作中发现的，几乎没有什么确认的信息存在，但一个新的爆料消息已经证实了 Cloud PC 的存在。

Cloud PC 是建立在 Windows 虚拟桌面之上的服务，以提供 “Windows 即服务”。Cloud PC 本质上是针对企业的，微软表示将为企业管理这项服务，这样企业就不用管理 Windows 更新和应用了。

顾名思义，Cloud PC 将你的个人桌面带到微软 Azure 云服务，并允许你从任何地方使用任何设备远程访问服务，包括你的 Android 手机或 iPhone。

在一份新的支持文档中，微软意外地确认了其正在研究 “Cloud PC”。这是我们第一次看到微软在自己的平台上公开提及 “Cloud PC”，微软只是简单地将其描述为 “Cloud PC 安全基准模板”。

这份文件从上周开始就已经上线，直到现在才被发现。

云电脑基本上意味着你的 Windows 10 操作系统将在云端，所以你可以从任何地方远程访问它。正如在上面提到的，这个功能是针对企业的，但 Windows 10X 也将搭载同样的技术，通过微软的云服务来运行 Win32 应用程序。

这个想法很像 Windows 虚拟桌面，但由于微软 Azure 的帮助，它将更加先进和易于使用。

IT之家了解到，“Cloud PC”将在 2021 年初的某个时候落地，Windows 10X，模块化操作系统，预计也将在 2021 年初的某个时候到来。