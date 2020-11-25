最新民企 500 强出炉：腾讯首次成为中国价值最高民企

IT之家 11 月 25 日消息 据 21 世纪经济报道，今天胡润百富在佛山发布 2020 年中国 500 强民营企业，今年上榜门槛为 230 亿元，比去年提高 90 亿元，增幅 64%。上榜企业总价值比去年增加 20 万亿，达到 56 万亿，相当于去年中国 GDP 的近六成。平均市值 1100 亿元，比去年增长 390 亿元，增幅 55%。

其中，腾讯市值比去年涨了 2 万亿，相当于涨了一个工商银行，以 4.98 万亿首次成为中国价值最高民营企业；阿里巴巴以 4.78 万亿价值排到第二，但仍比去年增长了 25%；前两名腾讯和阿里巴巴都已经相当于两个多的茅台、近三个工商银行；美团价值增长至去年 3 倍，超过中国平安和蚂蚁集团，以 1.63 万亿进入前三；两家电商新进前十：拼多多价值增长至去年 4 倍，达 1.14 万亿，从去年第 14 位上升至第六；京东价值增长至去年 3 倍，达 9960 亿元，从去年第 12 位上升至第八。

此外，今年有 120 家新上榜企业，其中 13 家价值上百亿美金。从上榜总部所在省份来看，广东以 111 家位列第一。浙江增加最多，增加了 10 家，达到 71 家。广西、海南、黑龙江和青海一家都没有。而从城市来看，有一半 500 强企业集中在北上深杭四个城市；新一线城市，包括杭州、苏州、宁波、厦门和长沙的上榜企业数量有所增长。北京仍然是 500 强企业最多的城市，有 94 家。

IT之家了解到，大健康行业第一次成为 500 强企业最多的行业，比去年增加四成，达到 93 家，占全榜单 18%；房地产行业 500 强企业比去年大幅减少三成，以 48 家位列第三。