超值轻薄办公本推荐：ThinkPad 翼 14 Slim 配备 10 代酷睿 i3，仅 2999 元

IT之家11月25日消息 对于大部分上班族来说，笔记本电脑已经成为了必备的工具。如果你需要的是一台外形轻薄、性能充足同时又稳定可靠的笔记本的话，今天推荐的 ThinkPad 翼 14 Slim 一定可以让你满意。

多年来，ThinkPad 的商务办公本一直是都是坚固可靠的代名词，外观也充满了商务气息。

ThinkPad 翼 14 Slim 轻薄本重量低至 1.73kg，厚度薄至 17.9mm，通勤时可轻松放在包里，不会带来太重的负担。ThinkPad 翼 14 Slim 的 A 面和 D 面均采用了金属材质，相比塑料机身更具有质感。

ThinkPad 最受追捧的莫过于键盘了，ThinkPad 翼 14 Slim 的小红点延续了经典，较长键程的键盘也会让你明显感受到打字手感的提升。

屏幕方面，ThinkPad 翼 14 Slim 屏幕的左右边框大幅收窄，仅有 4.9mm，在提高屏占比的同时也缩小了整机的尺寸，更加便于外出携带。

联想 ThinkPad 翼 14 Slim 的屏幕尺寸为 14 英寸，在该尺寸下 1080p 的分辨率也极为细腻，细小的网页文字也能锐利显示，不会出现低分屏的颗粒感，在处理 Word 和 Excel 等应用时也能明显地感受到高分屏带来的更多显示内容。

ThinkPad 翼 14 Slim 虽然是一款轻薄本，但是扩展性一点也不差。ThinkPad 翼 14 Slim 拥有的全功能 USB-C 接口可以用于充电、传输数据和连接显示器。对于需要连接大量外设的用户来说，三个 USB-A 接口足以够用。另外，传统的 HDMI 接口可用来连接公司里的显示器或投影仪，RJ-45 网卡可用来连入公司内网。

ThinkPad 翼 14 Slim 笔记本内部同样拥有很强的扩展性，SSD 和 HDD 双硬盘位可存储大量的数据。

IT之家了解到，核心配置方面，ThinkPad 翼 14 Slim 搭载了英特尔 10 代酷睿 i3 处理器。随着技术的升级，英特尔 10 代酷睿 i3 已经有了足以应对办公应用的性能，与此同时还拥有超高的性价比。

联想 ThinkPad 翼 14 Slim 搭载的 CPU 型号为 i3-10110U，双核四线程，主频 2.1GHz，睿频高达 4.1GHz，TDP 为 15W。对于主流的办公应用而言，双核四线程已经够用，4.1GHz 的高主频也可保证应用的极速开启。i3-10110U 还配备了 UHD 核显，拥有 4K 画面输出的能力，多屏办公也能轻松实现。

内部散热设计方面，联想 ThinkPad 翼 14 Slim 采用了 ThinkCool 黑酷散热技术，采用了内壁铜粉烧结热导工艺，提高了 CPU 的导热效率。笔记本内部搭载一个纤薄的风扇，厚度仅有 0.3mm，其多扇叶的设计可有效降低噪音。

【总结】

联想 ThinkPad 翼 14 Slim 是一款典型的商务办公本，稳定可靠的设计和好用的小红点键盘都是深受办公用户追捧的卖点，配上英特尔的 10 代酷睿 i3 处理器，可以说是商务办公的极佳选择之一。

联想 ThinkPad 翼 14 Slim 正在京东促销，i3-10110U+8GB 内存 + 256GB SSD 的配置只需 2999元，想要升级生产力工具的小伙伴可以关注一下。