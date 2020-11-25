腾讯小微上线重磅能力：支持微信管理智能设备、分享音乐至设备播放

11月25日消息，微信智能语音助手腾讯小微宣布支持在微信中管理智能设备，支持分享音乐至智能设备播放。这意味着，腾讯小微进一步连接到微信生态。

▲查看和管理自己绑定的小微设备

现在，微信用户可以在微信内通过“我-设置-设备”进入智能硬件管理页面，查看和管理自己绑定的小微设备。

同时，用户在微信朋友圈和聊天对话中看到的音乐分享也可以通过长按后选择“打开”，即可通过小微设备播放。

据了解，微信设备管理功能支持小微平台上接入的全部智能硬件设备，音乐分享功能支持已接入小微平台的各大品牌的音响及有屏设备。此外，以上新功能具有丰富适应性，各个不同品类的APP分享的有声内容均可推送播放。

目前，微信AI团队基于深度学习研发的微信智聆语音识别技术，每天处理超过7亿条语音，语音识别正确率达到97%，并在微信语音输入、语音转文字、王者荣耀、QQ音乐等产品中提供了技术支持。

微信AI团队表示，除音乐外，照片、视频、文章等更多类型的精彩内容分享也将陆续在小微设备开启，用户同样可以通过语音来控制设备和分享内容。

数据显示，截至目前，腾讯小微已经覆盖了蓝牙耳机、智能音响、电视终端和个人电脑等品类，Bose、Harman/Kardon、JBL、Marshall、Sony和惠普等头部品牌的主流产品都嵌入了腾讯小微的服务。